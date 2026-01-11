שירת ולעורר ליבי בכנס צילום: באדיבות המצלם

בסוף השבוע האחרון נערך כנס התעוררות תחת הכותרת "לעורר ליבי - אל מול אתגרי המדיה", באולם בית המדרש של הישיבה התיכונית חורב, בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים.

בכנס השתתפו בו למעלה מאלף בחורי ישיבות מכל רחבי הארץ, יחד עם אנשי חינוך ורבנים. האירוע עסק בהתמודדות הרוחנית והחינוכית עם אתגרי המדיה והטלפונים החכמים, בדגש על השפעתם על עולם הישיבות.

מאחורי הדוברים התנוסס שלט מרכזי עם הפסוק "לעשות רצונך בלבב שלם". רבנים בכירים נשאו נאומים חריפים, בהם התריעו מפני הסכנות הרוחניות של השימוש הבלתי מבוקר בסמארטפונים, במיוחד בקרב בני נוער ובחורי ישיבה במגזר הדתי-לאומי.

בין הדוברים: הרב דב ליאור, מגדולי הפוסקים בציונות הדתית, הרב שמחה שטטנר - נשיא מוסדות מגדל העמק, הרב דוד חי הכהן - ראש ישיבת בת ים, הרב צבי קוסטינר - ראש ישיבת מצפה רמון, והרב דוד גיאמי - ר"מ בישיבת הר המור.

הרב אורי כהן, מחבר הספרים "כלים ביד כלינו" ו"הדור הבא", הציע גישות חינוכיות להתמודדות עם עולם המדיה.

הכנס נחתם בשירה וריקודים בהשתתפות הקהל הרב, באווירה של התרוממות רוח וחיזוק משותף מול אתגרי הדור.