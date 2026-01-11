מועצת הרבנות הראשית לישראל הכריעה היום (ראשון) בעד אישור כשירותו של הרב יצחק רפאל אבוחצירא להתמודד לתפקיד רב העיר רמלה. ההחלטה התקבלה ברוב קולות, חרף התנגדות של מספר חברים במועצה, ולאחר שנשמעו טענות סותרות בישיבה הסגורה.

ההחלטה ניתנה למרות חוות דעת משפטית מקיפה שהגישה עו"ד אורית משמוש, היועצת המשפטית לרבנות, אשר קבעה כי לא נמצאה תשתית מנהלית מספקת להוכחת החלטה להעניק כושר רב עיר לרב אבוחצירא. לדבריה, "הרישום במחשב נעשה על ידי גורם שאינו זוכר את מקור המידע - ולא נמצאה תעודה בארכיב".

משמוש אף ציינה כי גם אם התקבלה תעודת כושר בשעתו, הרי שמדובר בתעודה שתוקפה פג לפני שנים רבות, וממילא אינה תקפה עוד כי היא הייתה תקפה לשלוש שנים בלבד בהתאם לתקנות.

עם זאת, המועצה בחרה לתמוך בעמדת ועדת הבחירות לרבנות העיר רמלה, שהתבססה על הרישום במערכת המחשוב ועל עדויות שונות.

בשל המחלוקת סביב הליך האישור והפערים בין המסמכים והזיכרונות של המעורבים, הנושא צפוי לעמוד כעת למבחן בג"ץ, לאחר שעמותת עתים כבר פנתה בעבר בדרישה לבחון את כשירותו של הרב אבוחצירא.