ישיבת מרכז הרב פרסמה לראשונה שיעור קול מוקלט של הרב מרדכי פרום ז"ל, ממובילי רבני הישיבה בעבר , שעסק בנושא מצוות פורים - משלוח מנות ומתנות לאביונים.

מדובר בהקלטה ראשונה מסוגה, בה נשמע קולו של הרב פרום. ההקלטה, שמקורה בקלטת ישנה, הועלתה לרשת ביוזמת הישיבה, לטובת תלמידי הישיבה בעבר ובהווה ולציבור הרחב.

בישיבה הודו למשפחתו של הרב פרום על העברת הקלטת וציינו, "תודתנו למשפחת הרב מרדכי פרום. מי שיש בידו עוד קלטות נשמח שיעביר אלינו".

הרב פרום שנפטר לפני למעלה מ-53 שנה, נישא לרבנית ציפורה, נכדתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, מייסד הישיבה והרב הראשי הראשון לארץ ישראל. חיבר את הספר 'תורת הלוי' עם הסכמות של גדולי ישראל.

בשנותיו האחרונות גברה השפעתו בתוך ישיבת מרכז הרב. הוא העביר שיעורים לכלל התלמידים, היה אחראי על קבלתם, כאשר לאחר פטירת חותנו, הרב רענן, בי' בניסן תשל"ב, הנהיג נוהג שבו לכל תלמיד חדש מוצמד חברותא ותיק - מסורת שהמשיכה להתקיים בישיבה גם לאחר פטירתו.

ביום השלושים לפטירת הרב הנזיר, הלך לעולמו גם הרב פרום בפתאומיות. בכך הסתיימה אותה שנה עם פטירתם של שלושה מהבולטים ברבני ישיבת מרכז הרב - הרב רענן, הרב הנזיר והרב פרום.