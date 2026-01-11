הזמר יקיר כהן פרסם השבוע שיר חדש בשם "געגועים", שיצר מתוך כאב ותפילה. את השיר הלחין וכתב כהן בעצמו, והוא הופק מוזיקלית על ידי ראובן חיון.

הקליפ לשיר, שצולם והוקלט בשיתוף תלמידיו של הרב עמיחי ויצן הי"ד ובני כיתתו של דוד ליבי הי"ד, מציג ניגון שקט אך עוצמתי הנובע מתוככי הלב, לדבריו של כהן: "הניגון בשירה כצעקה בתפילה".

כהן משתף כי מאחורי השיר עומדים געגועים פנימיים ועמוקים, שלא תמיד ניתן לתארם במילים, אך מבקשים לבטא תחושת חסר ותקווה. לדבריו, "יש בי מנגינות שאין להן מילים... מנגינות שמולידות בי חיים".

לשיר צורף גם טקסט שכתב אחד מחבריהם של הנופלים, תחת הכותרת "הר הגבורה / הר החיים". בטקסט זה מתוארת עוצמת השתיקה כצעקה פנימית, מלאת עומק, כאב וגעגוע. הכותב מתייחס להר הרצל כ"הר החיים", ומציין: "בהר החיים יש המון אנשים שנמצאים בעולם עליון, להם יש שתיקה שאומרת הכול. יש בהם מנגינה שלא תפסיק לעולם".

המסר המרכזי שעולה מהשיר ומהטקסט המצורף הוא תחושת החיסרון של הנופלים, אנשי חיים שמסרו את נפשם על עם ישראל, ונותרו חקוקים בזיכרון הקולקטיבי דרך השקט, השירה והגעגוע.