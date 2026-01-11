עשרות בינישים רוקדים צילום: באדיבות המצלם

באירוע שנערך היום (ראשון) בארנה בירושלים לציון שנתיים ללחימה של חטיבת גולני, השתתפו חיילים, משפחות ואורחים נוספים - בהם גם עשרות בני ישיבות.

במהלך האירוע הופיעה להקה צבאית, כשחלק מהמופע כלל שירת נשים. בתגובה, עשרות מבני הישיבות קמו ממקומם ויצאו מהאולם.

המשתתפים שיצאו מהאירוע לא הסתפקו במחאה שקטה, ופתחו בשירה בציבור מחוץ לאולם. אחד מהם סיפר, "לא באנו לעימות - יצאנו לשיר בחוץ 'לעורר ליבי'".

רב חטיבת גולני כתב לחיילים: "מחילה מכולם, נאמר לי מראש שלא תהיה שירת נשים וההופעה המרכזית הינה של זמר כשר, לצערי ישנם חלקים של שירת נשים, זמרות צבאיות למרות הבקשות מראש, הלכתית ניתן להוריד ראש לא להסתכל ולא להקשיב לשירת אישה, מי שרוצה לצאת לגמרי יכול גם כן".