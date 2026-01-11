בפעם השניה ברציפות וה-16 בתולדותיה - ברצלונה היא מחזיקת הסופר קופה הספרדי, התואר הראשון של העונה בכדורגל הספרדי.

היה זה לאחר שהקטאלונים ניצחו הערב (ראשון) את היריבה המושבעת והמרה ריאל מדריד בגמר מפעל הגביע היוקרתי.

הייתה זו למעשה הפעם הרביעית ברציפות, בה השתיים נפגשות במעמד גמר הסופר קופה הספרדי, כאשר שתיהן הגיעו למשחק הגמר עם רצף של ניצחונות, כשבעוד ברצלונה השיגו 9 כאלה עד הערב, הלבנים ממדריד הגיעו עם רצף של חמישה כאלה.

ובכל זאת, על הדשא השתיים סיפקו משחק שווה כוחות.

עד כמה שווה כוחות?

ראפיניה כבש שער יתרון לברצלונה בדקה ה-36. ויניסיוס השווה בתוך תוספת הזמן בדקה ה-47 ולבנדובסקי החזיר את היתרון לברצלונה בדקה ה-49 של תוספת הזמן. נגמר? ממש לא. גונסאלו דאג להשוות בשנית לזכות ריאל ושתי הקבוצות ירדו בתיקו 2:2 להפסקה אחרי תוספת זמן היסטורית כמוה לא היה.

את המילה האחרונה אמר לא אחר מאשר ראפיניה.

החלוץ שאוהב לכבוש מול ריאל והשתיק כבר מזמן את הביקורות שהיו עליו, עשה זאת שוב כשכבש שער שני במשחק בדקה ה-73 והעלה את מאזנו האישי ל-7 שערים מול ריאל, יותר מכל יריבה אחרת שפגש והוא מנצח אותה בפעם השביעית מ-11 משחקים.

גם שתי הזדמנויות אדירות של ריאל להשוות את התוצאה בתוספת הזמן של המשחק, עלו בתוהו.

זה נגמר עם 2:3 לזכות ברצלונה שזוכה בפעם השניה ברציפות בתואר הסופר-קופה הספרדי על חשבונה של היריבה המושבעת והמרה ממדריד ונוקמת בה על ההפסד המוקדם יותר העונה במסגרת הליגה. ברצלונה עם זכיה בפעם ה-16 בתולדותיה בגביע היוקרתי, יותר מכל אחת אחרת אי פעם.