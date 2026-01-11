פעמיים נפגשו כבר העונה שתי היריבות הגדולות של הכדורסל הישראלי - מכבי ת"א והפועל ירושלים. בשתיהן ניצחה הקבוצה מהבירה, בשני המקרים זה היה על תואר - הסופר-קאפ החברתי וגביע ווינר סל.

הערב (ראשון) שוב נפגשו השתיים, הפעם היה זה במסגרת המחזור ה־13 של ליגת ווינר סל והפעם מי שיצאה עם הניצחון מהמשחק היא דווקא המארחת מת"א.

ירושלים הגיעה למשחק הערב עם מומנטום נהדר שכלל מלבד רצף ניצחונות ארוך וגדול בכל המסגרות, כולל עשר רצופות כאלה באירופה, גם ניצחון אדיר וחשוב על הפועל ת"א בהיכל מנורה מבטחים לפני שבוע ויום במה שהיה הפסדה הראשון של הפועל ת"א במסגרת ליגת העל הישראלית.

הערב חזרה ירושלים להיכל מנורה מקום בו היא אוהבת לנצח, רק שהפעם היא פגשה יריבה עיקשת לא פחות ממנה ובעיקר מנוסה יותר.

הפתיחה הייתה מסחררת מצידה של האורחת מהבירה כשזו פתחה בבליץ וכבר הובילה ב-13 נקודות הפרש לאחר דקות ראשונות של משחק, עם 16:3.

או אז החלו שחקני מכבי לרוץ ולא עצרו לרגע.

הרבע הראשון אמנם הסתיים בשיוויון 26:26, אך בשני מכבי כבר פתחה מבערים וברבע השלישי זו כבר הייתה הצגה של קבוצה אחת על הפרקט, כשבשני הרבעים הללו עצרה מכבי את שחקני הפועל על 17 נקודות בלבד.

ברבע האחרון הפועל הצליחה לצמק מעט את ההפרש והלחיצה את מכבי, אך האלופה הצליחה לשמור על התוצאה ובסיום - 84:95 למכבי שפותחת את השבוע ברגל ימין עם ניצחון ליגה חשוב, השביעי ברציפות במסגרת ליגת העל בכדורסל.