המשטרה מתעמתת עם הקיצונים בבני ברק דוד קשת, ידיעות בני ברק

קיצונים חרדים פוצצו הערב (ראשון) כנס להורי חיילי חטיבת החשמונאים בבני ברק. שלושה חיילים נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי.

מח"ט החשמונאים, אל"מ אבינועם אמונה, חולץ מהמקום כשהוא מלווה באבטחה כבדה של המשטרה.

מדובר צה"ל נמסר "במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה (ראשון) בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו".

יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, אמר בתגובה לאירוע "שיהיה ברור לאותו קומץ קיצוני ואלים שלא מייצג את תושבי בני ברק - לא יהיה מצב שבו חיילי וקציני צה"ל לא יוכלו להסתובב או לשהות בבני ברק באופן חופשי, נקודה".

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הגיב: "מי שתוקף חייל צה"ל מתוך מניע אידאולוגי - דינו מאסר ממושך ובמקרים מסוימים, אף הריסת ביתו. את זה קבע המחוקק. אני קורא לרשויות ליישם את החוקים. ישראל היא מדינת חוק, למען השם".

מוקדם יותר, מפגינים חרדים חסמו את כביש 38 סמוך לבית שמש במחאה על מעצר עריקים. מוחים אחרים ניסו לחסום את צומת גולדה מאיר בירושלים. המשטרה פיזרה את המפגינים בשני המקרים.