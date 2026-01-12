שעה לאחר הניצחון הגדול של ברצלונה שוב על ריאל מדריד, שוב בגמר הסופר-קופה במה שהיה זכייתה השניה ברציפות של ברצלונה בתואר היוקרתי וה-16 בתולדותיה, יש מי שטוען כי התוצאה נחזתה מראש.

בערוץ הספורט פרסמו כי טרם המשחק פנו למנוע הבינה המלאכותית של איש העסקים היהודי אלון מאסק, ה"גרוק" בשאלה מי תנצח בגמר הסופר-קופה הספרדי הערב במשחק הקלאסיקו בין ברצלונה לריאל מדריד.

על פי הפרסום, הגרוק שכבר חזה בעבר את התוצאה המדוייקת במשחקה של ריאל, כשחזה כי תגבר בחצי הגמר על אתלטיקו מדריד בתוצאה 1:2. עשה זאת שוב, והפעם במעמד הגמר הגדול מכולם ובמשחק הקשה ביותר לחיזוי - קלאסיקו הכדורגל הספרדי.

על פי טענת ערוץ הספורט, מוקדם יותר היום פרסמו אלה פוסט לפיו הגרוק חוזה כי ברצלונה תנצח את ריאל בתוצאה 2:3. הפוסט קיבל מאות אלפי צפיות, אך מעטים היו שהאמינו כי הגרוק יחזה זאת שוב במדוייק.

"בראש ובראשונה, ברצלונה נמצאת בכושר פנטסטי תחת הנסי פליק - הם מגיעים למשחק אחרי רצף ניצחונות מרשים, כולל 5:0 קליל בחצי הגמר מול אתלטיק בילבאו, והם מובילים את לה ליגה עם יתרון של 4 נקודות על ריאל. ההגנה שלהם סופגת מעט מאוד, רק שער אחד ב-6 המשחקים האחרונים, אבל ההתקפה - עם ימאל שחוזר, ראפיניה בכושר מטורף (שכבש צמד בגמר אשתקד), פראן טורס ופדרי - פשוט קטלנית. בנוסף, ברצלונה ניצחה 4 מתוך 5 הקלאסיקו האחרונים, כולל 2:5 בגמר הסופרקופה הקודם, מה שנותן לה יתרון פסיכולוגי משמעותי", נימק הגרוק את תחזיתו.

"מנגד, ריאל מגיעה אחרי ניצחון צמוד וקשה יותר (2:1 על אתלטיקו), עם שאלות סביב כושרו המלא של אמבפה שחזר מפציעה קלה בברך, הגנה מאולתרת יחסית והרבה עומס. למרות הכישרון העצום של ויניסיוס, בלינגהאם ורודריגו - והעובדה שהם כבר ניצחו 2:1 בבית מוקדם יותר העונה - ההיסטוריה האחרונה מראה שכשהמשחקים הופכים לפתוחים ולהתקפיים (כמו 4-5 מתוך 7 הקלאסיקוס האחרונים עם 4+ שערים), ברצלונה של פליק יודעת לנצל את זה יותר טוב. בקיצור - קלאסיקו מטורף, הרבה שערים, אבל בסוף הבלוגרנה לוקחים את זה ב-3:2 דרמטי!".

צירוף מקרים או שאכן לבינה המלאכותית יש יכולות חיזוי מדוייקות? כך או כך, את אוהדי ואנשי ברצלונה זה לא מעניין, הם חוגגים תואר ראשון לעונה.