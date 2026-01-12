מספר ימים של שמש יסתיימו אחר הצהריים (שני) כשמערכת חורפית תיכנס לאזורנו. הרוחות יתחזקו ויחל לרדת גשם בצפון.

במהלך הערב הגשם יתפשט גם לאזור המרכז ובשעות הלילה מזג האוויר יהפוך לסוער וקר במיוחד בכל רחבי הארץ.

מחר צפויות ברוחות עזות שינשבו במהירות של בין 80 ל-100 קמ"ש. עיקר המשקעים יתרכזו בהרי המרכז וירדו לפרקים גם בצפון ובשאר אזור המרכז. בנוסף קיים חשש כבד לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. בפסגות החרמון ובפסגות הגבוהות של רמת הגולן צפוי לרדת שלג.

יום שלישי בבוקר יפתח באווירה סוערת אך במהלך היום המערכת החורפית תחל לאבד מעוצמתה. הרוחות ייחלשו משמעותית והגשמים יתמעטו בהדרגה. עם זאת יוסיף להיות קר מאוד.

בימים רביעי וחמישי עדיין ייתכן גשם בצפון ובמרכז ובמקביל תורגש עלייה הדרגתית בטמפרטורות.