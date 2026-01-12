המשטרה במבצע נגד פשיעה וטרור בשועפט צילום: דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים ביצעו הלילה (שני) פשיטה רחבת היקף בשכונת שועפט, במהלכה נעצרו שמונה חשודים.

המבצע, שהתרחש כחלק מהתכנית המבצעית "מגן הבירה", כלל חקירות ומודיעין מדויק תוך שימוש בכוחות מתקדמים.

במהלך הפעילות, נתפסו כלי נשק, תחמושת וסמים מסוגים שונים. בין היתר נתפסו 3 אקדחים, חלקי M16, תחמושת בתפזורת ושני אפודי קרב צבאיים.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ציין כי "המאבק בטרור ובפשיעה הוא תנאי הכרחי לשמירה על הביטחון בבירה. מבצע זה מהווה צעד נוסף במימוש שלטון החוק בכל מקום בו יש צורך".

מפקד משמר הגבול, ניצב יצחק בריק, הוסיף "לוחמי מג"ב פעלו בנחישות ובשיתוף פעולה עם שוטרי מחוז ירושלים, במטרה לחזק את הביטחון האישי ולמנוע פגיעות בביטחון האזרחים. אנחנו לא מתפשרים על כל איום".