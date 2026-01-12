רב-סרן ח', קצין מילואים ששירת בתפקיד בכיר בקרן הסיוע למשרתי המילואים, מואשם שסייע לבני משפחתו ולחבריו להוציא במרמה אלפי שקלים מהקרן. כך פורסם הבוקר (שני) ביומן הבוקר של גלי צה"ל.

הקרן, שהוקמה בתחילת מלחמת "חרבות ברזל", נועדה לפצות את המילואימניקים בגין פגיעות כלכליות שנגרמו להם במהלך שירותם. על פי כתב האישום, רב-סרן ח' ניצל את סמכויותיו כראש צוות הבקרה בקרן, ותוך שימוש בהרשאות מיוחדות שניתנו לו במערכת הצבאית, סייע להעברת כספים למקורביו תוך הצגת מסמכים כוזבים.

על פי המתואר, ח' הדריך את קרוביו כיצד לשלוח צילומי מסך של העברות כספיות באפליקציות כמו ביט או פייבוקס, כביכול כהוצאות על בייביסיטר, על מנת לקבל החזר מהקרן. הבקשות הוגשו בשעה שבה היה ח' בעמדת מחשב, כדי שיוכל לאשרן בעצמו.

בין הראיות שהוגשו בתיק, הודעה של אחד המעורבים, רס"ן ק', שכתב: "איך אני עוקץ מהם כספים, רוצה מהם החזר על בייביסטר אבל אין לי קבלות". בתגובה שלח לו ח' הודעה קולית מפורטת עם הנחיות כיצד לבצע את ההונאה.

על פי כתב האישום, אחד המעורבים קיבל במרמה 6,690 ש"ח ואחר קיבל 5,860 ש"ח. במסמך התביעה נכתב: "תכנון מקדים, תחכום, שימוש במסמכים מזויפים - שרשרת מעשים שיטתית שיסודה בבצע כסף" - על חשבון חיילי המילואים של צה"ל.