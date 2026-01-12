שאלת האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו אחרי הבחירות ממשיכה לקרוע את האופוזיציה.

מי שלכאורה תומך במהלך הוא יושב ראש 'כחול לבן' חבר הכנסת בני גנץ.

לפי גורם בכיר במפלגתו שצוטט בחדשות 12, "גנץ מניח שלא תהיה הכרעה ברורה בבחירות. בתרחיש כזה, התוכנית האמיתית שלו היא לגרור את בנט ואת ליברמן לממשלת אחדות. כפי שזה נראה כרגע - זו תהיה ממשלה בראשות נתניהו".

הגורם הדגיש כי מבחינת גנץ מדובר בפתרון הכרחי: "זה לא אידיאלי, אבל הוא משוכנע שזה הפתרון היחיד שיכול לשרוד לאורך זמן. הוא יחפש שותפים שמאמינים בדרך הזאת".

דבריו עוררו תגובה חריפה מצד יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, שכתב: "אני מאמין ומקווה שאין במחנה השינוי אף לא אחד שאיבד את הדעת ומוכן לשבת עם נתניהו שוב. 'הדמוקרטים' גדולים וחזקים זו תעודת הביטוח שזה לא יקרה".

גנץ לא נשאר חייב, ותקף את גולן ישירות: "יאיר, אתה המתנה הגדולה ביותר שנתניהו יכל לבקש. אני אגיד לך מה זה איבוד דעת: איבוד הדעת זה לשבת ביציע ולתת לקיצוניים כמו בן גביר לשרוף את המדינה היקרה שלנו. איבוד הדעת זה להכניס למפלגה שהקימה את המדינה אנשים קיצוניים שתומכים בסרבנות. אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את נתניהו - ונדאג שהקיצוניים יחזרו לשוליים".