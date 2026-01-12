אנחנו חיים בדור שבו חיפוש זוגיות הוא לא עניין פשוט. לא טכני. לא רגשי. ובוודאי לא מובן מאליו.

הבדידות, העייפות, התחושה ש"כבר ניסיתי הכול", והפער הכואב בין הרצון לבית, לשייכות וקרבה - לבין המציאות שלא תמיד משתפת פעולה.

ובכל זאת, יש דבר אחד שמפליא יותר מכל: לא השאלה למה הם לא מתחתנים כבר, אלא להיפך - מאיפה יש לרווקות ולרווקים את האומץ, את הנחישות, להמשיך לקוות, להשתדל ולנסות. איך הם עושים את זה? להמשיך לצאת, להמשיך להיפגש, להמשיך להאמין שמשהו טוב עוד מחכה.

הורים לרווקים? בני משפחה או מעגלים חברתיים שאכפת להם ממבקשי זוגיות? ברביעי הקרוב זה קורה: “כל אחד יכול לעזור" - מפגש זום חינמי עם חיה ממן ורחלי הומינר.

כשהלב שלהם לא מוותר - גם אנחנו לא יכולים להישאר אדישים. הירשמו עכשיו למפגש.

מי שמקשיב באמת לרווקות ולרווקים בדור שלנו, שומע שוב ושוב דבר אחד: מה שעושה את ההבדל הגדול - זה לא תמיד עוד הצעה ולא תמיד עוד שידוך. אלא הסביבה. האם יש מישהו שמבין, האם יש מקום להיות בו בלי להרגיש “בעיה", האם יש משפחה, חברים או קהילה שמחזיקים תקווה גם כשקשה.

מעטפת תומכת לא פותרת הכול - אבל היא משנה הכול.

וכאן מגיע הפער הכואב. כי לרוב האנשים באמת אכפת. הורים, אחים, שכנים, חברים לעבודה - כולם רוצים בטובתם של מבקשי הזוגיות שסביבם. אבל דווקא בגלל האכפתיות, נכנסת גם זהירות: “לא רוצה ללחוץ", “לא רוצה לומר משהו שיפגע", “מי אני בכלל שאעזור?".

וכך, בלי לשים לב, הרבה אנשים טובים פשוט שותקים, או מתרחקים, או נשארים עם רצון גדול - ובלי כלים.

כאן בדיוק נכנס השידור הקרוב “כל אחד יכול לעזור" עם חיה ממן ורחלי הומינר.

לא בטוחים איך לעזור בלי לפגוע? בדיוק בשביל זה המפגש הזה נולד.

“אני לא שדכנית", “אין לי מאגר של פנויים ופנויות", “אני לא מבין בעולם הזה" - אלה משפטים שחוזרים שוב ושוב. אבל האמת פשוטה בהרבה: לא צריך להיות שדכן כדי להשפיע.

האופן שבו שואלים, הדרך שבה מקשיבים, האווירה בבית, בעבודה או בקהילה - לפעמים זו מילה מחזקת, לפעמים זו הימנעות מהערה מיותרת, ולפעמים פשוט נוכחות שמאמינה בטוב ומקרינה את האמון הזה גם כשעוד לא רואים אותו.

מי שמובילות את השיח הזה הן חיה ממן ורחלי הומינר - שתיהן פוגשות את עולם הרווקות והשידוכים לא מהצד התיאורטי, אלא מהשטח עצמו.

חיה ממן, מייסדת שיטת “בקרוב", מלווה כבר שנים רווקות ורווקים בתהליכים עמוקים של בניית זוגיות, ומביאה הבנה נפשית חדה של החסמים, הפחדים והכמיהות שמתחת לפני השטח.

רחלי הומינר, מייסדת אתר “הבאר", פועלת שנים בעולם השידוכים והקהילה, ומכירה מקרוב את המציאות היומיומית, את הניסיונות, ההצלחות וגם האכזבות.

המפגש ביניהן יוצר שיח שמחבר בין עומק רגשי לבין פרקטיקה אנושית, בגובה העיניים, בלי נוסחאות קסם ובלי הבטחות שווא - אלא עם הרבה אמת, ניסיון ותקווה.

השידור הקרוב ששתיהן מקיימות יחד, “כל אחד יכול לעזור", לא מיועד לאנשי מקצוע ולא למי שמרגיש שהוא “מבין בזוגיות". הוא מיועד להורים, בני משפחה, חברים וקהילות שמבקשים להבין איך להיות שם באמת - בלי להלחיץ, בלי לפגוע ובלי לוותר על האכפתיות.

זה לא ערב תיאורטי. זה מפגש שמחבר בין לב טוב שבלי ספק נמצא שם, להבנה וכלים מעשיים, כדי שתוכלו לעזור באמת.

יום רביעי הקרוב | 14.1 | 20:30 | בזום. עם חיה ממן ורחלי הומינר. ההשתתפות חינמית - לחצו כאן להרשמה: “כל אחד יכול לעזור".

אולי הפלא הגדול של הדור הזה הוא לא כמה קשה לחפש זוגיות - אלא כמה אנשים עדיין ממשיכים.

ואם זה כך, יש לנו אחריות. לא “לתקן" אותם, לא “לדחוף", אלא להיות מעטפת אנושית, רגישה ומאמינה שנותנת כוח להמשיך.

אם יש רווק או רווקה שיקרים לליבכם, והשאלה הזו נוגעת גם בכם - השידור הזה כנראה בשבילכם.

אכפת לכם ממישהו שמחפש זוגיות? בואו ללמוד איך לתרגם את האכפתיות לעזרה אמיתית.