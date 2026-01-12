לקראת הדיון הצפוי בבג"ץ בעתירות נגד כהונת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טוען גורם משפטי בכיר כי מעצבי דעת הקהל בשמאל הקיצוני אינם מסתפקים עוד בביקורת על השר או בעתירות עצמן, אלא מנסים ללחוץ על השופט נעם סולברג ולהשפיע על התנהלותו.

בשורת מאמרים וכתבות (כלכליסט והארץ), מנסים בשמאל הקיצוני לרתום את השופט סולברג לצד האקטיביסטי: השופט מוצג כמי שהוא פוטנציאל ליישר קו עם יתר ההרכב (ההרכב האקטיביסטי ביותר בבית המשפט: עמית וברק-ארז) ולהצטרף להדחת השר.

לטענת הגורם המשפטי: "הניסיון אינו סמוי, הוא גלוי, מפורש ומלווה בשפה דרמטית על 'דמוקרטיה מתגוננת', 'רגע גורלי' ו'חובה מוסרית' של בית המשפט להתערב בהרכב הממשלה. המסר החוזר ברור: גם אם השופט סולברג נתפס לאורך השנים כשמרן, עליו לחרוג משמרנותו במקרה הזה. לא מתוך הוראת חוק מפורשת, אלא מתוך תפיסה ערכית-אידאולוגית, שלפיה כהונת שר שנבחר כחוק היא 'איום' שיש לסכלו באמצעים משפטיים".

הגורם מוסיף כי "פרשני השמאל הקיצוני וערוצי התבהלה מנסים ללחוץ לשינוי הלכת דרעי פנחסי - אותה פסיקה שמאפשרת פיטורי שר אם מוגש נגדו כתב אישום - שאף היא זכתה לביקורת קשה".

לטענת הגורם "הפרשנים מודעים לעובדה כי כנגד השר בן גביר אין כתב אישום אולם, זהו ניסיון להרחיב תקדים אקטיביסטי שנקבע בשנות השמונים, אז דובר בשר שהוגש נגדו כתב אישום ולהחיל אותו על מצב שבו אין כתב אישום, אין הרשעה, ואין הוראת חוק שמחייבת הדחה. כל שנותר הוא 'שיקול דעת שיפוטי', שמבקשים לדחוף אותו עד הקצה".