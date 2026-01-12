1:53 לסיום המשחק הלילה (בין ראשון לשני) בין פורטלנד לניו-יורק ניקס, נרשמה דאגה גדולה באולמה הביתי של פורטלנד.

היה זה כאשר הכוכב הגדול של הקבוצה, דני אבדיה, נפצע בגבו וירד אל חדר ההלבשה.

עד לירידתו לצורך קבלת טיפול רפואי, קלע אבדיה 25 נקודות, הוריד 5 כדורים חוזרים, חילק 4 אסיסטים, חטף 3 פעמים ואף הוסיף חסימה לרפרטואר שלו.

לצערו ולצער אוהדי קבוצתו, זה לא הספיק בכדי להאריך את רצף הניצחונות של פורטלנד לשישה, כאשר זו רשמה הפסד ביתי לניו-יורק ניקס בתוצאה 123:114.

למעשה, גם עם אבדיה כנראה שפורטלנד הייתה מפסידה את המשחק, כאשר זה ירד אל חדר ההלבשה לקבלת טיפול רפואי, כשלוח התוצאות הראה 117:109 לזכות האורחים מניו-יורק. אבדיה שעלה לכדור ריבאונד בהגנה, נחת לא טוב ומיד אחז בגבו.

לדברי אבדיה, לאחר המשחק, הפציעה לא תגרום לו להיעדרות כשזה ישוב כבר למשחק הבא של פורטלנד.

ישראלי נוסף שהרשים הלילה בליגת הכדורסל הטובה בעולם, הוא דני וולף, הסנטר היהודי של ברוקלין נטס.

וולף סיים את המשחק מול ממפיס עם דאבל-דאבל ראשון שלו בליגת ה-NBA, כשקלע 11 נקודות והוריד 10 כדורים חוזרים, אך לצערו גם היכולת הגבוהה שלו לא הספיקה לניצחון. זה נגמר עם 98:103.