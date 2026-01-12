שרים וחברי כנסת מהמחנה הלאומי משתתפים הבוקר (שני) בכנס מיוחד המתקיים במשכן הכנסת, ועוסק בגיבוש תוכנית מדינית אסטרטגית לעתידה של רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה.

את הכנס מובילים יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, ויו"ר תנועת תקומה ברל'ה קרומבי.

בכנס משתתפים גם לוחמים, משפחות מהעוטף, משפחות שכולות ומשפחות חטופים, והוא מוקדש להצגת חזון ארוך טווח לביטחון ישראל.

במרכזו עומדים נושאים כמו עידוד הגירה מרצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית, פירוז הרצועה, מניעת התעצמות מחודשת של הטרור ותמונת הניצחון הרצויה.

המארגנים מדגישים כי מדובר בניסיון להניח על שולחן הכנסת "מפת דרכים מדינית", שתאפשר לישראל למנף את הישגיה הצבאיים לביטחון בר-קיימא לשנים קדימה.

בין הדוברים המרכזיים באירוע: סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, שרת ההתיישבות אורית סטרוק, שר המורשת עמיחי אליהו, שר התפוצות עמיחי שיקלי וח"כ עמית הלוי. עוד משתתפת בכנס עו"ד טליק גואילי, אימו של רן גואילי הי"ד, החטוף האחרון שמוחזק בידי חמאס.

בהמשך הכנס צפוי להתקיים שיח מיוחד בהנחיית העיתונאית איילה חסון, שתראיין את פדוי השבי איתן מור, שיספר על התקופה בה שהה בשבי חמאס.

רוטמן אמר לקראת הכנס: "רק עם חזון ברור לעזה נוכל להביס את אויבינו ולהגיע לניצחון המוחלט. השליטה ברצועת עזה חייבת להישאר בידי ישראל, ועלינו לוודא שלעולם לא יקום איום דומה על מדינת ישראל בכל גבולותיה. מדובר בכנס ראשון מסוגו, שבו נדון ונעצב את האסטרטגיה הישראלית לרצועת עזה".

קרומבי הוסיף: "אחרי שנים של ניהול סכסוך, הגיע הזמן לעבור להכרעה ולחשיבה על העתיד. הכנס נועד לפתוח דיון כן ומעמיק על פתרון של בעיית עזה שיבטיח ביטחון לישראל ותקווה לאזור כולו".