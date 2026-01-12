שנה וחצי עברה מאז התקיימה אולימפיאדת השחמט בבודשפט שבהונגריה והיום (שני) הודיע איגוד השחמט העולמי על צעד חסר תקדים כנגד המשלחת האיראנית בתחרות היוקרתית.

היה זה לאחר שנבחרת הנשים האיראנית לא התייצבה למשחק מול נבחרת הנשים הישראלית בשחמט באותה אליפות יוקרתית.

הנבחרת האיראנית טענה כי לא הצליחה להתייצב בזמן לתחרות מול הישראליות, בשל הצפות חסימות כבישים באזור נהר הדנובה, אך בדיקה שנערכה העלתה כי מדובר בטענה שקרית וכוזבת, שכן נבחרת הגברים של איראן בשחמט, שהייתה באותו המלון עם נבחרת הנשים של מדינתם, התייצבו בזמן למשחקם מול נבחרת הגברים של ארמניה.

גם סגנית נשיא פיד"ה, איגוד השחמט העולמי הודתה כי בבדיקה עם גורמי הביטחון בבודפשט לא הייתה אף בעיה של הצפה, כאשר תכנית חירום שהוכנה בדיוק לצורך כך, אף לא הופעלה מאחר שלא היה צורך לזה. "מצב ההצפות היה בשליטה ביום האחרון של הטורניר, ואף קבוצה לא נמנעה מלהשתתף במשחקים", טענה.

באיגוד השחמט הישראלי הגישו כבר באותו היום תלונה נגד איגוד השחמט האיראני, ובתום דיון בוועדת האתיקה והמשמעת של איגוד השחמט העולמי, הוחלט כי אכן הנבחרת האיראנית החרימה בצעד מכוון את המשחק מול ישראל.

"ההשפעה הסלקטיבית של ההצפות, שפגעה כביכול רק בקבוצה ששובצה מול ישראל, אינה עומדת במבחן ההיגיון ומערערת את גרסת המשיבה", נכתב בהחלטת וועדת האתיקה.

העונש שהוטל על האיגוד האיראני הוא תשלום קנס של 25,000 אירו ובאיגוד השחמט העולמי הודיעו כי אם הקנס לא ישולם בתוך שלושה שבועות, האיגוד האיראני יורחק לשנה מכל פעילות באיגוד.

וכך אם לא מספיק למשטר האייתולות המחאה האזרחית של העם נגד שלטונם העריץ, כעת גם בזירה הספורטיבית אלו מקבלים עונשים שעשויים לפגוע במעמדם השלטוני.

ד"ר צביקה ברקאי, יו"ר איגוד השחמט בישראל, אמר בעקבות הודעת פיד"ה: "מדובר בהחלטה חשובה שמחזירה את הכבוד והצדק לספורט הישראלי. אני מברך את פיד"ה על העמידה האיתנה לצידנו והפעילות הנחושה בכל אירוע שאינו תואם לערכים של השחמט. לא נסכים לעולם לחרמות פוליטיים נגד ספורטאים שלנו, וההחלטה של פיד"ה מבהירה בצורה חד-משמעית שכל ניסיון להפלות על בסיס לאומני ייענש".