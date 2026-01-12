בית משפט השלום בבאר שבע גזר היום (שני) עונשי מאסר על לירן יעקובוב, נתנאל אביב ועוז רוחם, תושבי באר שבע, לאחר שהורשעו בביזת רכוש של נרצחים ונמלטים ממסיבת "הנובה".

לפי כתב האישום המתוקן, השלושה הגיעו ביום למחרת הטבח, שבו נרצחו מאות אזרחים ושוטרים. הם נכנסו למתחם תוך הצגת מצג שווא של מגורים באזור, ולאחר מכן החלו לחפש רכוש. בין היתר, ניגשו לרכבים וקראוונים נטושים, ונטלו מחשבים ניידים, כרטיסי אשראי, תעודות זהות ורכוש נוסף.

גזר הדין המלא

עו"ד תהילה נידם מפרקליטות מחוז דרום ציינה כי מעשיהם חצו קווים מוסריים ברורים, והוסיפה, "מעשי הנאשמים מלמדים על התפוררות ערכית ורמיסת החמלה האנושית". לדבריה, "מעשיהם פגעו בכבודם של משתתפי מסיבת 'הנובה', ביזו וחיללו את זכר הנרצחים, וזאת בעוד גופות עדיין היו מצויות באזורי הקטל הסמוכים".

בגזר הדין ציינה השופטת שוש שטרית, כי "התנהגות הנאשמים משקפת אופורטוניזם קיצוני רדוד ובלתי נסלח, שפעל בחסות תוהו ובוהו של מתקפת טרור רצחני, ומדגים כיצד משבר לאומי יכול לשמש כמצע להתפוררות נורמטיבית".

עוד הוסיפה: "הביזה בנסיבות מתוארות בכתב האישום אינה רק עבירות רכוש פלילית, היא בגידה מוחלטת בכבוד האדם ובסולידריות החברתית הבסיסית".

השופטת הרשיעה את הנאשמים על פי הודאתם בעבירות של כניסה למקום צבאי, הפרעה לשוטר, פריצה לרכב בכוונה לבצע גניבה, ניסיון פריצה לרכב וגניבה. בנוסף, רוחם הורשע גם בעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, לאחר שבחיפוש בביתו נמצאו סמים.

יעקובוב נשלח ל-36 חודשי מאסר בפועל, אביב ל-38 חודשים, ורוחם ל-40 חודשים. על כל אחד מהם הוטל גם קנס כספי בסך 18,000 ש"ח.