בראיון לערוץ 7 מתייחס הרב גיא אלאלוף, רב קהילה, חוקר מרצה ובין השאר גם מומחה לנצרות, לכוונה המסתמנת בבריטניה להגדיר ברית מילה כהתעללות בחסר ישע, החלטה שמטרידה ומדאיגה מאוד את יהודי הממלכה.

בראשית השיחה עם הרב אלאלוף שאלנו אם ניתן להסביר לאומות את מצוות ברית המילה, ומעבר לכך האם הסבר כזה נצרך בכלל. על כך משיב הרב אלאלוף בקביעה לפיה "ברית מילה היא לא הדבר המרכזי כאן", וכדי להבין מה מתרחש כעת צריך לחזור 900 שנה אחורה בזמן:

"בשנת 1144 הבריטים מחזיקים בהישג המפוקפק של עלילת הדם הראשונה בנוריץ', שהסתיימה בטבח ביהודי העיר. ב-1190 יהודי יורק נטבחו כולם כי הם סירבו להתנצר ושיא בריטי נוסף הוא שב-1290 הם הראשונים שגירשו את כל יהודי הממלכה. לא היו יהודים בבריטניה עד שנת 1655, 365 שנים, עד שהגיע רבי מנשה בן ישראל מהולנד. כנראה האנגלים רוצים שוב לגרש את היהודים שלהם, כי זו המשמעות של החלטה נגד ברית מילה".

בדבריו מעיר הרב אלאלוף ומציין כי "בית המלוכה הבריטי כולו נימול, דור אחר דור כבר למעלה מ-300 שנה, כולם עוברים ברית מילה בגיל של כמה ימים. הם עושים זאת כי הם מאמינים שהם צאצאים לבית דוד ולכן הם צריכים להיות נימולים כמו מלכי בית דוד. ברית המילה לא הפריע לבריטים. היא סמל מלוכה במאות שנים האחרונות. הסיפור הוא עם בריטניה מעלילת הדם דרך גירוש היהודים ועד הספר הלבן. הבריטים לא אוהבים יהודים".

"התפיסה הבריטית הקלאסית הלאומית תמיד הייתה כרוכה באנטישמיות כמו שרואים במחזות של שייקספיר. האנטישמיות הזו מתפרצת מדי פעם ועכשיו היא מתפרצת בדמות דאגה לשלומם של ילדי ישראל מברית המילה שהם יעברו. לא הייתי מוכן להתייחס לזה כאל משהו אמיתי שמצריך הגנה על הפרוצדורה של ברית המילה כי לא זו הסוגיה כאן".

לדבריו מוסיף הרב אלאלוף הערכה לפיה המהלך נגד ברית מילה לא יקודם דווקא בשל התאסלמותה של בריטניה, מאחר וגם המוסלמים תומכים בקיום ברית מילה. בהקשר להתאסלמותה של בריטניה, מזכיר הרב אלאלוף את הפרסום אודות ההחלטה של איחוד האמירויות להפסיק מימון לימודי סטודנטים באוניברסיטאות הבריטיות בשל ההשפעה האיסלאמיסטית קיצונית שם.

בעיני הרב אלאלוטף עצם קיומו של הדיון על ברית המילה מחזיר אותנו מאה שנה לאחור, במקום לעשות את הנדרש, כלומר לקרוא לאחינו היהודים שעודם בבריטניה לעלות לארץ ישראל. "אנחנו מחכים לכם פה, בבית, במקום שבו ברית מילה אינה בחשש של גזירות".

על דבריו אלה של הרב אלאלוף שאלנו אם ניתן אכן לקבוע זאת באופן מוחלט, ואם אנחנו לא צפויים לגלות עתירה לבג"ץ נגד קיום בריתץ מילה בתואנה של התעללות בחסר ישע וכיוצא באלה. הרב אלאלוף משוכנע שהמציאות בישראל לא תשתנה וברית מילה לא תיאסר לעטולם בחוק הישראלי. בדבריו הוא אף מזכיר כי בעבר הייתה עתירה לבית המשפט בדרישה שהליך יבוצע בידי רופאים. הרבנות הראשית הגנה אז על ברית המילה במתכונתה הרגילה והסבירה שמדובר בפרוצדורה דתית ולא רפואית.

"במדינת ישראל שבה מעל 97 אחוזים מהילדים נימולים, אני לא חושב שבג"ץ יקבל החלטה מטופשת כל כך נגד ברית המילה. אני לא רואה סיכוי שזה יקרה אצלנו", אומר הרב אלאלוף ומציין כי לא מדובר באירוע בריטי בלבד, אלא כזה שמתרחש בבלגיה ובמדינות נוספות ומאחוריו עומדת אנטישמיות, "אותה אנטישמיות ידוע ומוכרת של הנצרות מההיסטוריה ומול זה צריך לעמוד".

לשאלתנו מה להערכתו גורם לבריטים שלא לחשוש מהתנגדות מוסלמית לשינוי החוק הנוגע לברית המילה, אומר הרב אלאלוף כי יתכן והסיבה לכך היא העובדה שהמוסלמים יכולים למול גם בגיל מאוחר יותר, כך שניתן יהיה לטעון שברית המילה המוסלמית מתקיימת בשלב בו הנימול מודע יותר למעשה ומבין יותר את משמעותו. "אני מאמין שהאיסור הזה לא יעבור, אבל הוא עוד סממן ועוד נגיסה ביכולת של יהודים לחיות בגלות".

באשר למילת צאצאי בית המלוכה מוסיף הרב אלאלוף ואומר כי "הבריטים שומרים על דיסקרטיות לגבי הדור האחרון, הילדים, של בית המלוכה, אם הם נימולים או לא, אבל לגבי הדור הקודם ידוע לנו בוודאות שהם נימולו, אבל לבריטים אין בעיה גם לבגוד בבית המלוכה שלהם. צריך לזכור שהכנסיה האנגליקנית הצטרפה לכנסיה הפרוטוסטנטית ומבחינתה שמירת מצוות היא הדבר הבזוי ביותר. עוד בימי פאולוס הפולמוס היה על ברית המילה. הרומים לא רצו למול כדי שלא לפגוע בשלמות הגוף והפולמוס הזה נמשך עם סממנים אנטישמיים לאורך הדורות. לכן להגן על זה זה חסר היגיון. זה כמו להסביר לקבוצה של אנטישמים למה היהדות טובה לעולם. זה חסר תוחלת. צריך רק לחשוף את האמת האנטישמית שמאחורי זה ואז אולי חלקים מהציבור אולי יתעשתו ויחשבו אחרת".