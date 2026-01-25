חברת "חסלט" חוותה היטב את שנות המלחמה כמי שעיקר פעילות בעוטף עזה - אבל מתוך שליחות עמוקה ידעה לקום ולהמשיך הלאה.

אליעזר ברט, מנכ"ל "חסלט", מספר: "חווינו יחד עם כל העם את שנות המלחמה - ובתור אנשים שיושבים בעוטף - הייתה התמודדות מאוד קשה. בתחילת המלחמה ראינו את שטחי החקלאות מול העיניים ולא יכולנו לגשת אליהם, הייתה תוצרת שהושמדה והרבה מאוד מאנשינו היו מגוייסים".

למרות זאת, כמי שחוו את העיקרה מגוש קטיף, בחברה ידעו לקום מכל מצב - גם הקשה ביותר. "זכינו להיות בכפר דרום עד היום האחרון ולפעול שם עד השבוע האחרון מתוך תפיסה של להתאמץ עד הרגע האחרון. כמובן שלאחר שגירשו אותנו, קמנו על הרגליים, בחסדי ה', והתחלנו לעבוד מחדש".

אוריאל זוננשיין, מנהל שיווק ומכירות ב"חסלט", מספק הצצה אל מאחורי הקלעים של הטיפול בירקות שנוחתים בסופו של דבר אצלכם בבית. "המפעל מקבל את הסחורה מהחקלאים, בודקים אותה, מפרישים תרומות ומעשרות. אחרי שזה עובר את כל הבדיקות אנחנו מעבירים את המוצר לעבודה במפעל על מנת שבסוף הוא יגיע לכל בית בישראל מבוקר, נקי וכשר כדי שיהיה מוכן לשימוש מיידי. אנחנו מקפידים מבחינת סטנדרט יותר מכל החברות ולכן רמת הכשרות היא הכי גבוהה".

לדבריו, "רמת הכשרות, הבריאות, הפיקוח על חומרי ההדברה אצלנו היא הגבוהה ביותר בשוק לצד תחושת השליחות לתת לציבור מוצר מעולה שמגיע מהנגב המערבי מחזון של השקעה בחקלאות, בתעשייה וביישוב הארץ".

אליעזר ברט מסכם במשפט אחד את המוטו של החברה: "מפעל חסלט הוא מפעל חיים של ירקות ישראליים, הלכתיים, ציוניים, עם הקפדה של איכות וכשרות".