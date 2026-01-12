לימור סון הר מלך פוצצה דיון בוועדה דוברות הכנסת

יו"ר ועדת הבריאות בכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), פוצצה הבוקר (שני) דיון בוועדה, לאחר שהתברר כי משרד הבריאות פרסם מבחני תמיכה חדשים לקופות החולים - הכוללים שינויים משמעותיים בתחום שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) - מבלי שהוצגו לוועדה או לציבור, בניגוד להתחייבות מוקדמת.

"אין מילים את התחושה שפקידי המשרד ביזו את הציבור", אמרה הר מלך, "הבטיחו כי התבחינים יוצגו לציבור ולוועדה - לפני שייחתמו הסכמים עם קופות החולים".

לדבריה, בדיון קודם עלתה תמונה מדאיגה של שינוי עמוק שנעשה במחטף, תוך פוטנציאל לפגיעה בזכויותיהם של עשרות אלפי משפחות, נשים וילדים.

היא הזהירה מפני מעבר למודל של "הסדר בלבד", שעשוי לפגוע בחופש הבחירה ובנגישות של תושבי הפריפריה לשירותים חיוניים כמו שחייה טיפולית, דולות וייעוץ שינה.

היא דרשה הבהרות: מי הם אנשי המקצוע שיקבעו מהו 'ערך רפואי'? כיצד תוודאו שילד בפריפריה לא יישאר ללא מענה בגלל המעבר להסדרים? המטרה שלנו היא להבטיח שכל שינוי יעשה בשקיפות מלאה ומתוך דאגה אמיתית לציבור, ולא כגזירה כלכלית במסווה של התייעלות".

ח"כ ירון לוי (יש עתיד) הצטרף לביקורת ואמר, "משרד הבריאות עושה ניסוי וטעיה בעיקר בתחום התפתחות הילד. אם תפסו טוב הוא יחזור בו, ואם לא - מה טוב".

ליאור ברק, סמנכ"ל קופות החולים במשרד הבריאות, השיב כי המבחנים כבר נחתמו מול הקופות, ותוך 60 יום עליהן להשיב למשרד. תשובתו הובילה לסערה בדיון.

חברי הכנסת זעמו על "חוסר השקיפות, ביזוי הכנסת וניצול ציני" של המשרד - שהבטיח להביא לעיון הכנסת את פרטי הרפורמה ובמבחני התמיכה, טרם פרסומם.