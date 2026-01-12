איש התקשורת גיא מרוז מציג בראיון לערוץ 7 את תכניתו למאבק בתאונות הדרכים, תכנית שלדבריו אינה מצליחה להמריא גם כי התקשורת אינה מתעניינת בנושא וגם כי עוד לא קם שר אמיץ בממשלה שיבצע תכנית מעין זו.

בפתח דבריו מזכיר מרוז כי בשנה החולפת נהרגו בתאוננות דרכים 420 בני אדם בישראל, ובשלוש שנים מגיע המספר למספר נרצחי השבעה באוקטובר, "אבל זה לא מעניין אף אחד כבר שנים רבות לחמרות ההחמרה הנוראית והמזעזעת בשנים האחרונות. זה נורא משעמם את התקשורת", הוא אומר ורומז למשרדי הממשלה המופקדים על הסוגיה הכואבת.

"התכנית מאוד פשוטה וצריך רק שר עם אומץ שאחרי שהוא יעשה את זה הוא ייחשב למלך ישראל. התכנית היא כזו, ממשלת ישראל מודיעה על תקופת חירום בכבישים של חצי שנה שבמסגרתה כל מי שיעבור על אחת מחמש עבירות מסכנות חיים לא ינהג יותר, להוציא ערעורים והקלות למי שזו פרנסתם וכו'".

בין העבירות המצדיקות לטעמו של מרוז הפסקת נהיגה הוא מונה נסיעה באור אדום, נהיגה בשכרות, שליחת מסרונית תוך כדי נהיגה. בנוסף, הוא אומר יספוג מי שיעבור את העבירות הללו קנסות עצומים, ולהערכתו ענישה דרקונית שכזו תביא לירידה של לפחות שמונים אחוזים בהיקף תאונות הדרכים.

למסקנתו זו מגיע גיא מרוז מהשוואה בין הכבישים חסרי האכיפה בישראל למתרחש באירופה, שם אדם שייסע במהירות גבוהה בחמישה קמ"ש יותר מהמותר ימצא בביתו, גם אם הוא תייר שחוזר לישראל, דו"ח ודרישה לתשלום כנס של 70 עד 120 יורו. מי שעובר עבירות חמורות יותר הענישה שיספור תהיה חמורה פי כמה וכמה.

מרוז מעיר ומציין כי אינו מתעלם מבעיות של תשתיות וכיוצא באלה, אך באופן יחסי בעיות אלה זוכות למענה הולך וגובר, בעוד ההתמודדות עם הגורם האנושי טרם סודרה, האכיפה אינה קיימת ובשל כך ישראל מוצאת את עצמה מול נתונים קשים שכאלה.

עדות נוספת לסיכויי ההצלחה הגבוהים של תכניתו מוצא גיא מרוז בניסוי שנעשה באשדוד, שם רושתה העיר במצלמות בשיתוף פעולה של המשטרה וגופים רלוונטיים נוספים, ומאז ירד היקף תאונות הדרכים בעיר בלא פחות מתשעים אחוזים, "והאמת היא שלא שמנו בכל רחוב מצלמות אלא רק סיפרנו ששמנו מצלמות. שמנו מלמות אבל בחלקים קטנים של העיר, אבל בכניסה לעיר ובפרסום היה שילוט שבאשדוד נוסעים כחוק, וזה עובד".

ולאחר אותה תקופת חירום, אומר מרוז, המדינה תגיע למסקנה שניתן להיאבק בתופעה ולא מדובר בגזירה משמים, וכך גם גורמי האכיפה וגם האזרחים יבינו את הצורך בענישה כבדה ושחייבים לנהוג כחוק. בתקופה הזו ניתן יהיה להסתפק בקנסות כבדים מאוד של אלפי שקלים מבלי לקחת מהנהג את הרישיון. "אף אחד לא יעשה עבירות", הוא אומר ומזכיר מהלכי חקיקה ואכיפה משמעותיים שפעלו היטב כמו חגירה מאחור בנהיגה. עוד הוא מזכיר את המציאות שהייתה בעבר ובה ניתן היה להיות באוברדרפט בבנק מבלי שהבנק ידרוש להכניס כסף לחשבון ואנשים שילמו סכומי עתק על ריביות, עד שהעניין שונה וצ'קים החלו לחזור והציבור התרגל לחיות אחרת.

"אנחנו מתרגלים לעשות דברים באופן חוקי. רפורמות מצליחות", אומר מרוז ומזכיר את סכומי העתק שמשלמת המדינה כפיצויים בעקבות תאונות הדרכים. מדובר ב-3-5 מיליארד שקלים בשנה, כאשר השקעה של 800 מיליון בניידות ובאכיפה הייתה פותרת זאת.

מרוז מספר שהעלה את ההצעה בפני שר המשפטים על מנת לקדם את שינויי החקיקה הנדרשים והשר השיב לו שהוא תומך אך לשם כך צריך לגייס את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואת משרד התחבורה. "מירי רגב לא תיפגש איתי כי אנחנו לא ביחסים מאוד טובים", אומר מרוז המספר כי פנה גם לשר בן גביר, על אף שגם אתו יחסיו לא משופרים, אך עד כה פגישה שכזו לא יצאה לפועל. כעת, הוא אומר, "אני לא יודע מה לעשות, אבל אני בטוח שזה יצליח".