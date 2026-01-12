דיון סוער התקיים היום (שני) בוועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת, בעקבות טענות על שימוש בטקסטים מעיתון "הארץ" בבחינות בגרות, בין היתר במגמת תקשורת.

בעקבות הדיון הנחה שר החינוך יואב קיש את הגורמים המקצועיים לבחון את נהלי בחירת הטקסטים.

יו"ר הוועדה, ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), אמר בפתח הדיון: "אנחנו מדינה חופשית ודמוקרטית ואנשים יכולים להביע עמדתם, שקרית ככל שתהיה. הם יכולים לומר גם דברים מסוכנים והמדינה צריכה להתערב רק במקרים קיצונים מאד".

לדבריו, "כשמדינה שמה כסף על משהו, זה אומר שהיא מעריכה אותו. אם שמים כסף על מאמרים של 'הארץ' כחומר אינטגרלי במערכת החינוך, לי אישית יש עם זה בעיה קשה. גם הממשלה חשבה שזאת בעיה קשה, וביטלה את המינויים ל'הארץ' כי מו"ל העיתון עמוס שוקן כינה מחבלים 'לוחמי חופש'. מדובר בעיתון שבוחר להתייצב בצד של האויב בזמן מלחמה ולא ראוי שעיתון כזה יבוא בשעריה של מערכת החינוך ושהתלמידים יתחנכו על החומרים שלו כחומר לימודי אינטגרלי".

חברי ועדה אחרים חלקו על דבריו. ח"כ עדי עזוז (יש עתיד) אמרה: "הדבר הכי טוב שאפשר לאחל לילדים שלנו זה שתהיה להם חשיבה ביקורתית". ח"כ יוסף טייב (ש"ס) אמר: "אולי יש לפסול מאמרים על התוכן שלהם, אבל לא על עצם הפרסום בעיתון כזה או אחר".

היועצת המשפטית של הוועדה, תמי סלע, הבהירה כי שיקול הדעת בנושא בחירת טקסטים בבחינות מסור לגורמים המקצועיים במשרד החינוך, וכי רק פגיעה ודאית בביטחון המדינה מצדיקה צמצום חופש הביטוי.

ח"כ גלעד קריב הטיח ביו"ר הוועדה: "הדיון הזה חסר ערך. אם רוצים שוק תקשורת בטוח ודמוקרטי, צריך לשים את הכסף שלנו במקום כמו "הארץ", שהדיון הזה רק עושה לה פרסומת. את גל"צ אתם סוגרים, את הארץ רודפים, את התאגיד גם רוצים לסגור".

התלמיד יגל שני, מצעירי הציונות הדתית, סיפר כי בבחינה במגמת תקשורת צוטט מאמר של גדעון לוי מעיתון "הארץ". לדבריו, "נראה לי אבסורד שמערכת החינוך תיתן במה לגופים פוסט ציוניים במקרה הטוב ואנטי ציוניים במקרה הרע. וזה לא בגלל שהעיתון תומך בעמדה שונה משלי, אלא בגלל שזהו עיתון עם דעות שלדעתי אינן לגיטימיות בשיח הציוני. בעיתון הארץ פורסם לא מזמן מאמר של אסף שרון עם הכותרת 'הגיע הזמן שנבין מי היריב שלנו: זה לא הביביסט, זו הציונות הדתית'. איך אני אמור להרגיש?"

מנהלת אגף שפות במשרד החינוך, ד"ר ציונה לוי, הציגה את עמדת המשרד וציינה כי בבחירת הטקסטים מושם דגש על תוכן איכותי, נושאים רלוונטיים ובחינה פדגוגית, "לא כ"כ שמים דגש על הפלטפורמה התקשורתית בה זה פורסם. המטרה להגיע לחשיבה אוריינית, לשונית וחכמה".

בסיום דבריה ציינה כי בעקבות הדיון, הנחה שר החינוך את גורמי המקצוע לבחון מחדש את הנוהל, ולוודא שהבחירות נעשות באופן מדויק ומקצועי, "השר הנחה שנבדוק ונשים לב מבחינה מקצועית שיהיה מדויק".

יו"ר הוועדה, ח"כ סוכות, סיכם: "הוועדה קוראת למשרד החינוך לבחון בקפידה את תוכן הטקסטים ומקורם, כך שלא יהווה פגיעה במדינה, בחיילי צהל ובאזרחיה".