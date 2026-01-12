משחק הכיסאות בליגת העל בכדורגל. יום אחד בלבד עבר מאז פוטר יוסי אבוקסיס מאימון מכבי נתניה ונדמה כי כבר בקרוב זה ימצא קבוצה חדשה.

אמש, הובסה מ.ס אשדוד באצטדיונה הביתי, אצטדיון הי"א שבעיר, בידיי עירוני קריית שמונה בתוצאה 5:2.

התבוסה לקבוצה מהצפון שנמצאת מקום אחד מתחתיה בטבלת ליגת העל בכדורגל, הייתה בבחינת הקש ששבר את גב הגמל עבור הבעלים ג'קי בן זקן שהודיע היום (שני) על פיטוריו של המאמן הרביעי העונה בליגת העל בכדורגל - כשפיטר את חיים סילבס.

תחת סילבס השיגה העונה אשדוד 18 נקודות בלבד ב-18 מחזורי ליגה, כאשר הניצחון האחרון של אשדוד היה אי שם ב-1 בנובמבר 2025, ומאז אשדוד עם רצף של ארבעה הפסדים בליגה.

מי שעשוי לתפוס את מקומו של סילבס על הקווים הוא לא אחר מאשר אבוקסיס שאמש פוטר מאימון נתניה כשהוא במרחק שתי נקודות בלבד מהפלייאוף העליון.

בהודעה לכלי התקשורת כתבה אשדוד: "בשיחה שנערכה הבוקר בין הנהלת המועדון לחיים סילבס, הוחלט על סיום דרכו כמאמן הקבוצה. אנו מודים לסילבס שהצטרף אלינו לקראת סיום העונה החולפת בתקופה מאתגרת והצליח בתוך זמן קצר לייצב את הקבוצה ולהבטיח את ההישארות בליגה".