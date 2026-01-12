העולם שייך לצעירים. בגיל 20 בלבד, בזמן שמרבית בני גילו נמצאים בתחילת דרכם האקדמית או הצבאית, איש העסקים אדיר סבג עשה היום (שני) היסטוריה כשהפך לבעלים הצעירים ביותר של קבוצת כדורסל מקצוענית.

סבג חתם היום על הסכם לרכישת 80% ממניות המועדון של הפועל חיפה, כשרכש אותם מידייו של רון פלדהיים, בכפוף לבדיקת נאותות.

בצעד הראשון, הודיע סבג כי עם כניסת ההסכם לתוקף, ישתנה שמה של הקבוצה הבוגרת המשחקת בליגת הכדורסל השניה בחשיבותה, הליגה הלאומית ל"הפועל הר אדיר חיפה", כהנצחה למשה הר-אדיר ז"ל, אוהד מסור של הקבוצה במשך כ-40 שנה, שהלך לעולמו בחודש שעבר.

ספג לא רק הופך להיות הבעלים הצעיר ביותר אי פעם של קבוצת כדורסל מקצוענית בישראל, אלא כמי שיעמוד בראש מועדון עם היסטוריה וקהל רב בתולדות הכדורסל הישראלי.

עוד בטרם יבשה הדיו, המהלך לרכישת המועדון החיפאי מעורר עניין רב בעולם הספורט והעסקים, וממצב את סבג, שעלה לישראל מתוניסיה בגיל 6, כדמות יוצאת דופן בנוף הבעלות על קבוצות ספורט בישראל.

לדברי ראשי המועדון מחיפה וסבג, מטרת הרכישה היא בראש ובראשונה להחזיר את הפועל חיפה, שקבוצתה הבוגרת המשחקת כיום בליגה הלאומית, אל ליגת העל ואל צמרת הכדורסל הישראלי, כאשר בין היתר יפעל סבג לקדם שיתופי פעולה עם קבוצות נוספות בכדי לבחון אפשרויות לרכישה והשאלה של שחקנים על מנת לחזק את הקבוצה.

עוד נחשף כי החברה הרוכשת תעמיד תקציב של בין 2 מיליון דולר ל-5 מיליון דולר בשנה, תקציב כזה שיאפשר להניח את התשתיות לקידום הקבוצה ולהשגת המטרות שלה - ובתוך כך רכש שחקנים, בניית מועדון עם מתקנים דוגמת חדר כושר מתקדם ועוד.

הספונסר הראשי יהיה "VisionWave Holdings NASDAQ - "VWAV, חברת אחזקות בתחום הדיפנס-טק הנסחרת בנאסדק ארה"ב, כאשר מומחיות הליבה של החברה ניצבת בטכנולוגיות AI שמשנות יכולות הגנתיות ומערכות אוטונומיות. החברה מתמחה במחקר, פיתוח ומסחור שמשולבים במומחיות ב-AI, הנדסת אוויר וחלל, טכנולוגיות רדיו, מוליכים למחיצה לתלת-ממד, רובוטיקה, סייבר ועוד, במטרה להתמודד עם האתגרים המורכבים ביותר בעולם. הפתרונות המוכחים בשדה הקרב של VisionWave מיועדים לשדרג את הביטחון, לאפשר פעולות רב-תחומיות ולהניע חדשנות בתחום ההגנה וביטחון המולדת.

הבעלים הנכנס של הפועל הר אדיר חיפה, אדיר סבג אמר: "למרות שאני בן 20 בלבד, אני כאן כי אני מאמין בכוחם של אנשים צעירים ונחושים לשנות מציאות. הפועל חיפה היא לא רק קבוצה. היא משפחה, קהילה ורוח בלתי נכנעת של נאמנות ואהבה לכדורסל. אני מבטיח לשחקנים ולכל האוהדים - ביחד נבנה מחדש קבוצה שמחזירה את הגאווה, התקווה והכוח לצמרת הכדורסל הישראלי. השם החדש של הקבוצה הוא מחווה למשה הר אדיר ז"ל, אדם שתמיד האמין והאמין בלב שלם בקבוצה. אני מבטיח להמשיך את רוחו. הגיל הוא רק מספר, אך הרצון, התשוקה והמחויבות שלנו הם בלתי מוגבלים. העתיד מתחיל כאן ועכשיו, ואנחנו נעשה הכל כדי שהוא יהיה מזהיר!".

מנכ"ל הפועל הר אדיר חיפה, רון פלדהיים: "זהו רגע מכונן שישנה את אסטרטגיית המועדון לשנים הבאות. כבעלים יחיד, תקרת הזכוכית שלנו הייתה נמוכה מאוד. כעת, עם ההצטרפות של אדיר סבג, אליי ואל שותפיי יובל רוסמן ודניאל חזן, המטרות משתנות והפועל חיפה אמורה ויכולה לחזור לצמרת הכדורסל הישראלי תוך פרק זמן של עד שנתיים מהיום. מהפגישה הראשונה עם אדיר נוצר חיבור אישי. אדיר הוא אדם צעיר ומוכשר מאוד, עם ידע נרחב, ניסיון עשיר ומלא בלהט ותשוקה, ועם המחויבות והרצינות שלו - אין ספק שזהו רגע מרגש שמשדרג את המועדון ויוביל אותנו קדימה להישגים חדשים ולהגשים את החלומות שלנו ביחד".