מהי ההטבה?

משרד האוצר יחד עם צה"ל השיקו הטבה חדשה שמפחיתה את סכום המס הנדרש לתשלום עבור משרתי מילואים במערך הלוחם. מדובר בנקודות זיכוי במס הכנסה, שמטרתן להקל על המשרתים ולעודד שירות מילואים.

ההטבה ניתנת על פי מספר ימי השירות שביצעתם בשנת 2025, ותינתן במהלך שנת 2026. כלומר, כל מי ששירת במילואים בשנה זו, ועמד בדרישות, זכאי להוראת שעה זו. ההטבה כוללת עד 4 נקודות זיכוי, שתוכלו לממש בהגשת טופס 101 בתחילת השנה או, במקרה של עצמאים, במהלך הגשת הדוח השנתי.

מי זכאי להטבה?

לא כל מי ששירת במילואים זכאי לנקודות זיכוי. ההטבה מיועדת אך ורק למי ששירת במערך הלוחם, לא מספיק להיות בעל תפקיד "לוחם". בנוסף, נדרש אישור מצה"ל על מספר ימי המילואים שביצע המשרת. אם השירות בוצע במערך הלוחם, ההטבה מוענקת לפי מספר הימים שהוקצו לשירות.

מהן התנאים לקבלת נקודות הזיכוי?

החישוב מבוסס על מספר ימי המילואים שבוצעו בשנת 2025, ובנוסף יש לשים לב שמדובר בהטבה שמיועדת להעניק עד 4 נקודות זיכוי. איך זה עובד?

30-39 ימי מילואים → 0.5 נקודות זיכוי.

40-49 ימי מילואים → 0.75 נקודות זיכוי.

50 ימי מילואים ומעלה → 1 נקודת זיכוי.

כל 5 ימים נוספים מעבר ל-50 → +0.25 נקודת זיכוי.

מקסימום של 4 נקודות זיכוי - זהו המקסימום המותר.

איך לממש את ההטבה?

אם אתם זכאים להטבה, הנה איך תוכלו לממש אותה:

כיצד להפיק את האישור?

יש להיכנס לאזור האישי באתר המילואים ולשלוף את טופס האישור "אישור מילואים מזכה". אם אינכם יודעים כיצד להפיק את הטופס, באתר תמצאו מדריכים ברורים.

שכירים:

יש להגיש את טופס 101 למעסיק עם תחילת שנת המס, ולוודא כי יינתן אישור על הנקודות המגיעות לכם.

אם אתם עובדים ביותר ממקום עבודה אחד, עליכם לבצע תיאום מס מקוון.

עצמאים:

יש לצרף את האישור בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

כמה זה שווה בכל חודש?

ההטבה בנקודות זיכוי יכולה להוריד את סכום המס שנדרש לשלם באופן משמעותי, וההשפעה שלה ניכרת גם בחישוב חודשי. לדוגמה, אם אתם זכאים ל-1 נקודת זיכוי, זו הפחתה של כ-200 ש"ח בממוצע מהמס החודשי שתשלמו. אם אתם זכאים ל-4 נקודות זיכוי, מדובר בהפחתה של עד כ-800 ש"ח בכל חודש! כמובן, הסכום המדויק תלוי בהכנסותיכם, אך מדובר בהקלות משמעותיות שיכולות לחסוך לכם סכום לא מבוטל במהלך השנה.

האם כדאי לנצל את ההטבה?

כמובן! לכל משרת מילואים במערך הלוחם יש את ההזדמנות להוריד את סכום המס שיש לשלם, ואם אתם עומדים בתנאים, למה לא לנצל את ההטבה? מדובר בהקלות משמעותיות עבורכם, שיכולות להשפיע על ההוצאות האישיות.

ההטבה אינה מוגבלת רק לשירות במהלך ימי הקרב - אלא גם כוללת את כל הימים שהוקצו לשירות המילואים במערך הלוחם, וההטבה מקנה הזדמנות אמיתית להוריד את נטל המס.

אם אתם משרתי מילואים במערך הלוחם, אל תחמיצו את ההזדמנות לממש את נקודות הזיכוי במס הכנסה בשנת 2026. כל מה שצריך זה לוודא שיש לכם את האישור המתאים, להגיש את הטפסים הנדרשים, וליהנות מההקלות שמגיעות לכם על השירות החשוב והמוערך שלכם.