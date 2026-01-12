ביום חמישי הקרוב ידון בג"ץ בעתירה שהגישו ארגוני שמאל, בדרישה מראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו בשל מדיניותו.

בעמדה זו היא היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שכתבה מסמך מקיף ובו מתחה ביקורת חריפה על התערבותו של השר בן גביר במדיניות המשטרה.

לערוץ 7 נודע כי לראשונה שופטי בג"ץ שוקלים לסגור באופן תקדימי את אולם הדיונים לציבור, עקב חשש להתפרעויות. זאת על רקע פסיקה שניתנה לפני כחודש, שבה קבע בית המשפט העליון בהרכב מורחב כי ניתן להגביל מראש את הנוכחות הפיזית של קהל באולמות הדיונים במקרים שבהם קיים חשש סביר להפרעות, ולשדר את הדיון לציבור או לאולם סמוך.

בהחלטה חזר בית המשפט על כך שעקרון פומביות הדיון הוא עיקרון יסוד המעוגן בחוק יסוד: השפיטה ובחוק בתי המשפט, אך ציין כי הוא כפוף ליכולת לקיים דיון מסודר ולשמור על ביטחון הנוכחים.

עוד צוין כי פומביות הדיון אינה מתמצה בנוכחות פיזית באולם, אלא גם ביכולת הציבור לעקוב אחר ההליך, באמצעות שידורו בשידור חי.

שופטי בג"ץ התייחסו בהחלטה לתופעה של הפרעות מצד קהל המקשות על ניהול ההליך, לרבות פגיעה בעורכי דין ובאנשי משמר בתי המשפט. בהחלטה נאמר כי יינקטו צעדים להגבלת הנוכחות הפיזית באולם, במקביל לשידור הדיון במעגל סגור או בשידור חי, במטרה לאפשר קיום דיון תקין ולשמור על שלומם של הנוכחים.

שי גליק, מנכ"ל בצלמו, מסר, "מדובר בהזיה. עצם קיום דיון על הדחת שר מכהן בישראל ללא כתב אישום הינה ניסיון הפיכה. סגירת דלתות האולם לציבור מטרתה אחת להשתיק ולהחשיך את האור והשמש. אנחנו לא ניתן לאף אחד לפגוע בדמוקרטיה ובשקיפות, אור השמש מחטא את הכל".