יו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד, הגיב בחריפות לסקרים שבהם מיקם הציבור את מפלגתו בשמאל הפוליטי.

"למי קראתם שמאל?", כתב לפיד. לדבריו, מדובר בתוצאה של עבודת מיתוג שיטתית מצד יריביו הפוליטיים: "מכונת הרעל עבדה על זה שנים. עשו הכל כדי למתג אותנו כשמאל למרות שהם ידעו שזה לא נכון".

לדבריו, יש עתיד אינה מפלגת שמאל, ואף לא מסתירה את עמדותיה הלאומיות והכלכליות: "ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי, בזכות ההיסטוריה ובזכות התנ"ך. בסכסוך הישראלי-פלסטיני ישראל צודקת. איננו מקבלים את רעיון ה'נכבה', שנועד לערער על עצם הלגיטימיות של הקמת המדינה".

בהמשך הוסיף כי המפלגה מתנגדת "לכל כפיה דתית, אבל היהדות היא דת המדינה, וזהותנו היהודית היא הבסיס לציונות שלנו. אנחנו מאמינים בחיזוק בטחונה של ישראל בכל מצב ובכל תנאי ובזכותנו להפעיל כוח כדי לשמור על שלומה ועוצמתה של המדינה".

בנושא הכלכלי כתב לפיד: "אנחנו מאמינים בכלכלת שוק חופשי, בצמצום מעורבות הממשלה, בסיום תרבות הקצבאות, בסיוע לעסקים". לדבריו, "אנו מאמינים שיש צורך ברפורמה משפטית שתסדיר את היחסים בין הרשויות באמצעות חוקה, ותתקן את המערכת מתוך הבנה ששמרנות פירושה ששינויים נעשים בזהירות".

עוד ציין כי מפלגתו מאמינה "שמדינת ישראל צריכה לקבוע בעצמה את גורלה, והמוסדות הבינלאומיים אינם רשאים ואינם יכולים להכתיב לנו מהלכים הפוגעים בבטחוננו או בריבונות שלנו".

לדבריו, יש עתיד מאמינה בחירות אזרחית - אך לא על חשבון ביטחון המדינה. "לישראל יש למשל את הזכות המלאה לחסום את כניסתם לישראל של אנשים המוציאים דיבתנו רעה בעולם, או לפעול לסגירתם של ארגונים כמו אונר"א".

"אנחנו מאמינים שכל ילד יהודי בישראל צריך ללמוד תנ"ך ולהכיר אותו על בוריו".

"על כל זה הליכוד אומר: אתם שמאלנים! אנחנו הימין", אמר לפיד ומתח ביקורת נגד הליכוד: "כן, בטח, אתם שביצעתם את ההתנתקות, אתם שהמשכתם את אוסלו, אתם שהגדלתם את הבירוקרטיה הממשלתית למימדים אבסורדיים, אתם שהזנחתם את הבטחון עד שקרה ה-7 באוקטובר, אתם שאפשרתם לקטאר לחדור ללשכת ראש הממשלה".

בהמשך כתב: "אתם שלקחתם 60 מיליארד שקל כל שנה מכספי משלמי המיסים ונתתם אותם למשתמטים מצה"ל, אתם שהתעלמתם ממצוקת מעמד הביניים הישראלי, אתם שהזנחתם את החינוך הממלכתי, אתם שהפכתם את השחיתות לדרך חיים. אתם קוראים לעצמכם ימין! לך תבין".