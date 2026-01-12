המדד לחברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI), מצביע על תמונה של חוסר אמון רחב בממשלה ובגורמים המובילים אותה.

על פי הנתונים, 61% מהישראלים אינם סומכים על הממשלה. המדד מצביע גם על חילוקי דעות בולטים לגבי פרשת "קטאר גייט", כאשר רוב הציבור רואה בה פרשה חמורה. 44% מהישראלים סבורים כי מדובר ב"פרשה חמורה מאוד", בעוד 17% סבורים כי מדובר בפרשה חמורה, אם כי ישנה הגזמה מסוימת בתיאורה.

לעומת זאת, 17% מגדירים את הפרשה כמטרידה אך לא מאוד חמורה, ו-13% טוענים כי אין מדובר בפרשה כלל.

הפערים בנוגע לחומרת הפרשה ניכרים בחדות בהתאם להשתייכות פוליטית. בקרב השמאל והמרכז יש רוב גדול הסבור כי מדובר בפרשה חמורה, בעוד שבקרב הימין נרשם רוב סבור כי מדובר בפרשה שאינה חמורה במיוחד או שאינה פרשה כלל. בתוך גוש הימין, ממצאי המדד מראים הבדל בין מצביעי הציונות הדתית, שרובם סבורים כי מדובר בפרשה חמורה, לבין מצביעי הליכוד, שמרביתם סבורים כי אין מדובר בפרשה חמורה.

בקרב הציבור, 47% סבורים כי יש לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת "קטאר גייט". עם זאת, 31% טוענים כי אין כל סיבה לחקירה כזו, ו-11% סבורים כי ייתכן שיש מעורבות, אך לא כדאי לפתוח בחקירה נוספת.

עורכים המדד מציינים כי שיעור האמון בממשלה עלה במעט לעומת השנה שעברה, אך המגמות הכלליות עדיין מצביעות על חוסר אמון נרחב.

ד"ר שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדינות העם היהודי הוסיף "הפרשיות שנקשרו בסביבת ראש הממשלה צריכות להחקר ברצינות וללא משוא פנים. אבל יש להם גם היבט ציבורי משמעותי. בשגרה, וקל וחומר בימי מלחמה, קברניטי המדינה ומי שעובדים איתם צריכים לפעול בניקיון כפים ובמגבלות החוק אבל גם מתוך אתיקה בסיסית. לנוכח הפרשיה הזו, והחלטות נוספות, לא פלא שאמון הציבור בממשלה ממשיך להיות נמוך".