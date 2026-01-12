בלשי אגף התנועה של משטרת ירושלים עצרו היום (שני) את תושב מעלה אדומים, בן 28, לאחר שנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה - זו הפעם השישית.

מדובר באדם שעומדת נגדו פסילת רישיון של 18 חודשים שנקבעה על ידי בית המשפט.

במהלך המעצר, נערך חיפוש ברכבו, ואותרה כמות של חומר החשוד כסם שאינו לצריכה עצמית. כמו כן, בבדיקת אינדיקציה לנהיגה בשכרות נמצאו שרידי סמים מסוג קוקאין וחשיש. החשוד הועבר לחקירה בתחנת מוריה.

במקביל, נעצר תושב ירושלים בן 21, לאחר שנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה בפעם השלישית. במהלך חיפוש ברכבו נמצא אקדח "אייר סופט". המשטרה מתכננת להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים, לאחר שהרכב שלו הושבת.