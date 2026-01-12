בית המשפט העליון החליט לדחות לדצמבר 2026 את הדיון בעתירה שהוגשה נגד מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, לאחר שקבע כי אין הצדקה לקיום דיון מיידי בטענות שהועלו, וכי אין בהן דחיפות משפטית או ציבורית המצדיקה התערבות בשלב זה.

ההחלטה, שהתקבלה לאחר בחינת עמדת המדינה והטענות שהוגשו בעתירה, משקפת את עמדת בית המשפט שלפיה מדובר בטענות שאינן מצדיקות הכרעה שיפוטית מיידית, ובוודאי לא כזו שתשפיע על המשך כהונתו של מנכ"ל מכהן. בהתאם לכך, הדיון נקבע למועד מאוחר יותר.

גורמים משפטיים מציינים כי דחיית הדיון משמעה שבית המשפט לא התרשם מקיומה של פגיעה מיידית בהתנהלות הרבנות או בציבור, ולא מצא בסיס להתערבות שיפוטית חריגה. לדבריהם, עצם ההחלטה לדחות את הדיון לפרק זמן ממושך מצביעה על כך שהעתירה אינה מעלה סוגיה עקרונית או דחופה המצדיקה טיפול מיידי.

עוד נמסר כי תשובת המדינה לעתירה הבהירה שבנושאים שהועלו מתקיימים מנגנוני פיקוח ובקרה פנימיים, וכי אין מקום להחלפת שיקול דעת ניהולי של הנהלת הרבנות בשיקול דעת שיפוטי.

בסביבתו של מנכ"ל הרבנות מציינים כי כהן ממשיך בתפקידו בגיבוי מלא של הגורמים המוסמכים, ופועל ליישום מדיניות הרבנות הראשית ולחיזוק מערך הכשרות והשירותים לציבור. לדבריהם, העתירה נשענת על מחלוקות פנימיות ואינה עוסקת בליקויים משפטיים.