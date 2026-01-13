טליק גואילי, אימו של רן הי"ד, לוחם יס"ם שנפל בקרב גבורה ב-7 באוקטובר וגופתו עדיין מוחזקת בידי חמאס בעזה מודאגת מהאפשרות שמצב הנוכחי ינורמל ובנה יישאר מאחור.

בראיון בעמדת ערוץ 7 בכנס "עזה - היום שאחרי" גואיל, חברת פורום תקווה, מעבירה מסר לדרג המדיני. "אי אפשר לדבר על היום שאחרי כי אין יום כזה עד שרני חוזר. גם אני רוצה להתקדם הלאה, גם אנחנו רוצים להמשיך הלאה, אבל קודם צריך להשיב את רני. כולם יודעים שלא ממשיכים ולא עוברים, ולא פותחים את רפיח, ולא משקמים שום דבר בעזה, עד שרני חוזר".

החשש הגדול ביותר המלווה את גואילי הוא שחיקת הקונצנזוס הציבורי. במסגרת מאמציה להשאיר את בנה בתודעה הבינלאומית, נפגשה גואילי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מהמפגש ההוא היא יצאה עם הבטחה אישית. "קיבלנו הבטחה בצורה מאוד ברורה וחד משמעית. הוא הסתכל לנו בעיניים ואמר: 'הילד שלכם חוזר, אני מחזיר את הילד. רן חוזר הביתה'. מבחינתי, זאת הייתה הבטחה".

היא דוחה על הסף את הטענות כאילו חמאס אינו יודע היכן נמצא בנה. חמאס משקר. זה ארגון מאוד מסודר ו ראינו את זה במהלך כל החזרה של החטופים. רן לא חתול שזרקו אותו לפח, הוא היה לוחם על מדים בזמן לחימה. לי יש תחושה שבאמת מסתירים אותו טוב ומשתמשים בו כקלף למשא ומתן".

לאורך חודשי המלחמה, התייצבה גואילי לצד משפחות "פורום תקווה", הדוגלות בלחץ צבאי מאסיבי ככלי היחיד להשבת החטופים למרות שספגה על כך ביקורת ממשפחות אחרות. "אני קודם כל מכבדת את האנשים שחושבים אחרת ממני. אין לי בעיה להבין אותם. אני לא מקבלת את הדרך שלהם, אבל אני יכולה להבין. חשבתי, יחד עם המשפחה שלי, שהדרך הנכונה להחזיר את החטופים הייתה רק לחץ צבאי. אני חושבת שצדקנו".

גואילי משקיעה את כל מרצה בעשייה למען השבת בנה, עשייה שהיא מתארת כחבל הצלה עבורה בתוך התופת האישית. "הרבה יותר קשה זה לא לעשות. אני כרגע משתדלת לעשות כמה שרק אפשר, כי אני חייבת את זה לילד הזה".