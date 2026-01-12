לאחר שמועצת הרבנות הראשית לישראל החליטה לאשר את תוקף תעודת הכשירות שניתנה לרב יצחק רפאל אבוחצירא, קבעה פרקליטות המדינה כי אין עוד מקום להמשך בירור העתירות נגד מועמדותו לתפקיד רב העיר רמלה.

בהודעת עדכון שהגישה המדינה היום (שני) אמצעות עו"ד יונתן ציון מוזס, סגן בכיר א' במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, פורט כי מועצת הרבנות קיימה דיון מעמיק, בחנה את כלל החומרים והמסמכים, ושבה ואישרה את התעודה - גם כאשר זו ניתנה בעקבות בחינות בעל-פה.

במידה ובית המשפט יקבל את עמדת מועצת הרבנות ופרקליטות המדינה, הבחירות לתפקיד רב העיר רמלה צפויות להיערך ביום חמישי הקרוב, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות.