חודשים ספורים לאחר החלטת הממשלה ביוזמת השר סמוטריץ' להכרה מחדש בישובים חומש ושא-נור כישובים מן המניין של המועצה האזורית שומרון, גרעיני השיבה חתמו על מסמכי ההקמה מחדש של האגודות השיתופיות ליישובים שנעקרו.

האגודות פורקו לאחר הגירוש כחלק מחוק הגירוש. ברשימות החברים החתומים על הקמת האגודות ניתן למצוא את ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שחתם בעצמו על המסמכים כחלק ממשפחות המגורשים השבות הביתה, ומשפחות ממגורשי צפון השומרון שסוגרות מעגל וחוזרות לביתן, לצד משפחות צעירות וחדשות שעולות ליישובים.

ראש מועצת שומרון אמר במעמד החתימה: ‏"הגשת האגודות השיתופיות של חומש ושא-נור היא הרבה מעבר לפרוצדורה טכנית; זהו שלב מהותי בדרך להקמת היישובים בחזרה ובנייתם כקהילות משגשגות. התרגשתי לחתום בעצמי על המסמכים הללו, יחד עם משפחתי ומשפחות נוספות מהמגורשים שחוזרות הביתה, לצד כוחות חדשים וצעירים שמצטרפים למשימה הלאומית הזו. אנחנו לא רק מתקנים עוול היסטורי, אנו בונים עתיד. החתימה הזו היא התחייבות שלנו להמשך תנופת הבנייה וההתיישבות בכל מרחבי השומרון וצפון השומרון, בדרך למיליון תושבים בשומרון".

בני גל, ממגורשי חומש, הוסיף "כמגורש מחומש זהו רגע מרגש וסגירת מעגל. אחרי 20 שנה של מאבק, חומש מוכיחה שאסור לעולם להתייאש. תמיד אפשר לתקן, להאמין ולנצח".

עקיבא סמוטריץ', שגורש משא-נור, אמר: "לפני מעל 20 שנה גורשנו ע"י מדינת ישראל משא-נור ומכל צפון השומרון. האגודה השיתופית פורקה, ומובילי הגרוש היו משוכנעים כי תמה ונשלמה נטישת חבל הארץ הזו. אנחנו ידענו שלא, ולא הפסקנו לחלום ולהילחם על כך. היום אנו מקימים את "האגודה השיתופית שא-נור" מחדש, ולנצח נצחים. כי חומש תחילה, שא-נור וגנים כדים ההמשך, ועד לעזה וגוש קטיף".