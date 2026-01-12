המשטרה עצרה בצהריים (שני) שלושה פלסטינים החשודים בתקיפת רועה צאן באזור גבעת "מקנה אברהם" בגוש עציון. הרועה נפצע באורח קל.

כוחות צה"ל יחד עם שוטרי תחנת עציון ולוחמי יס"מ מיחידת 'חץ' הגיעו לזירת התקיפה ופעלו לבירור נסיבות האירוע.

תוך זמן קצר, נעצרו שלושת החשודים, פלסטינים תושבי האזור, והועברו לחקירה בתחנת עציון.

מהמשטרה נמסר כי "חקירת מקרה האלימות נמשכת במטרה לאתר מעורבים נוספים ולמצות את הדין עמם".

בשבוע שעבר התרחשו שתי תקיפות דומות בשטחי המרעה של הגבעה ושל חווה חקלאית סמוכה.

בעקבות האירועים עצרו כוחות צה"ל והמשטרה חשודים מהכפרים קיסאן ורשיידה, אך הם שוחררו לביתם בתוך ימים ספורים.