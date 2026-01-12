לקראת ימי השובבי"ם התקיים השבוע כנס מיוחד בישיבה הגבוהה "נתיבות ישראל" בבת ים, בהשתתפות כ-100 איש - תלמידי הישיבה, אברכים ותושבי האזור. מטרת הכנס הייתה להעניק למשתתפים חיזוק וכלים מעשיים לשמירת הקדושה והתמודדות עם אתגרי הטכנולוגיה בדורנו.

את הכנס פתח הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר חולון ובוגר ישיבת "נתיבות ישראל", אשר עמד על הקשר שבין עבודת הקודש בימי השובבי"ם לבין תהליך הגאולה. בדבריו אמר, "העבודה הרוחנית בימים אלו היא להחזיר את הכוחות הללו אל הקדושה דרך עמל התורה ושמירת הפה והברית". לדבריו, "כפי שיוסף הצדיק שמר על הברית במצרים וסלל את הדרך לגאולה, כך התחזקות בקדושה בדורנו היא המפתח לחירות אמתית ולגאולה שלמה בארץ ישראל".

האורח המרכזי בכנס היה ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא, אשר דיבר בלהט על האתגרים הרוחניים הניצבים בפני בני הדור. בהתייחסו להשפעת הטכנולוגיה, אמר הרב, "אינטרנט פרוץ הוא בית הבושת הגדול, הזול, הזמין והאנונימי ביותר בהיסטוריה", והוסיף, "בזמן של שריפה לא מסדרים את העניבה, אלא זועקים".

יחד עם האזהרה, העניק הרב תקווה, באומרו, "ככל שהחושך גדול יותר, כך נדרשות נשמות עוצמתיות יותר כדי להאיר. הקב"ה שם אותנו בתוך הסערה הזו כי יש לנו כוחות של יחידות מובחרות. אנחנו לא בגדודים, אנחנו בסיירת של הקדושה".