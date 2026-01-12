דרעי: כל הכסף של הקמפיינים נגד חוק הגיוס - מגיע מקפלן צילום: דוברות

יו"ר ש"ס אריה דרעי מגיב לתיעוד שפורסם בערוץ 14 ובו נראית פעילת מחאת קפלן ויו"ר "אימהות בחזית", איילת השחר סיידוף, כשהיא מודה בהפעלת "מכונת רעל" כלשונה - כדי לייצר כאוס בציבור החרדי.

"ידענו על כך אבל זו עדות ברורה - כל הכסף הגדול מגיע מקפלן. אותו כסף שמממן את השלטים והמודעות כנגד "חוק ההשתמטות" הוא אותו כסף שמממן את הפשקווילים ברחוב החרדי על 'סכנת הגיוס ומחריבי עולם התורה', כשהמטרה אחת - לפרק את הממשלה ואת גוש הימין", האשים דרעי.

הוא הוסיף "המטרה של אנשי קפלן ואנשי בנט מובנת, הם מנסים לחדור לתוכנו, אמנם לשוליים, באמצעות אנשים שיש להם פרצופים ושמות, והם עוד ייחשפו. הם מסתובבים בבתי גדולי ישראל, מקליטים אותם, עושים הפרד ומשול וחילול השם".

בהקלטה של סיידוף היא נשמעת אומרת לפעילי התנועה בראשה היא עומדת "אחד מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח היה לפרק את החברה החרדית. תראו היום באיזה סכסוכים הם. זה לא קרה מעצמו. שנתיים של עבודה של מכונת רעל, מאחורי הקלעים, והרבה פעולות עם שיתופי פעולה.

מכונת הרעל פעלה שעות נוספות בבתי הכנסת של גור, של ש"ס ושל חב"ד ויצרה פילוג בין החסידויות פעם ראשונה במדינת ישראל. זה לא קרה מעצמו, עבדנו בזה, בלפרק את היריב ולשבור את 'המרנים'. אחת המטרות היתה ליצור כאוס בחברה החרדית".