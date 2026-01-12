יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס "עזה - היום שאחרי" בכנסת והסביר מדוע ישראל חייבת לשנות קו מחשבתי בכל קשור לרצועה.

"'קיר הברזל' של ז'בוטינסקי מלווה אותנו מאז הקמת המדינה וגם אומץ על ידי השמאל. התפיסה הזאת כבר לא מתאימה מול מה שאנחנו מתמודדים איתו בעזה", מציין רוטמן.

לדבריו, הטעות היסודית, נעוצה באופן זיהוי האויב. "בעזה אנחנו לא מתמודדים עם מישהו שדואג למרחב המחיה שיהיה לו כאן בארץ ישראל. אנחנו מתמודדים עם זרוע של הג'יהאד העולמי, של האסלאם הקיצוני. תפיסת הביטחון ותפיסת המדינאות של ישראל צריכה להשתנות ולהשתדרג".

רוטמן טוען כי המדיניות הנוכחית היא למעשה "קצה הקרחון" של אותה תפיסה ישנה, שכשלה במבחן המציאות. "מה שקורה עכשיו זה הלקיחה לקצה את תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי. אנחנו נשמיד את הכוח של האויב לפגוע בנו, אנחנו מקימים חומה - ולא סתם ראינו את החומות שקרסו בשבעה באוקטובר, במישור המטאפורי ובמישור האמיתי".

הפתרון שמציע רוטמן הוא ויתור על מושג ה"סבבים" ומעבר לשליטה טריטוריאלית קבועה ברצועה ובאופן מוחלט וקבוע. "זה חלק מארץ ישראל. התוקפן במקרה הזה תקף אותנו ואנחנו לא צריכים לאפשר לו לבנות את כוחו מחדש. קיר הברזל מדבר על סבבים: תקפת אותי? הצלחתי לבלום. בסוף תתייאש. אבל כל תפיסת הסבבים היא תפיסת קיר הברזל. אנחנו לא רוצים לחכות שהם התייאשו ולא ניתן להם להיות בצד השני של הקיר אלא נשלוט בשני צדדיו".

לצד השליטה הצבאית, רוטמן נוגע בנקודה הרגישה של האוכלוסייה האזרחית ברצועה ומאמץ את הרעיונות המזוהים עם הממשל הרפובליקני בארה"ב. "לגבי האוכלוסייה, אז אני חושב שהפתרון של טראמפ, של עידוד הגירה מרצון, הוא הפתרון ההומני ביותר. אפשר לדבר עליו, צריך לפתח אותו".

בחלקו האחרון של הראיון, קושר רוטמן בין המהלכים המדיניים בעזה לבין המאבק על הרפורמה המשפטית בישראל, נושא שלא נזנח לרגע מבחינתו. "אנחנו לא מצליחים ליישם מדיניות של מלחמה בפשיעה בתוך שטח ישראל הקטנה עם המערכת המשפטית, אז לחשוב שאנחנו נוכל לצאת לפרויקטים מדיניים גדולים עם המערכת המשפטית הנוכחית? זה נראה לי נאיבי".

מבחינתו, המשילות היא מקשה אחת. "סיבת המהלך המשפטי היא כדי שתהיה לנו משילות בנגב, כדי שתהיה לנו משילות בגליל, כדי שנוכל לחיות כאן במדינת ישראל היהודית שלנו. כאשר הממשלה כולה עסוקה בהתקוטטויות בלתי פוסקות עם הייעוץ המשפטי לממשלה, אין לה את היכולת להרים עיניים מעל חיי היום-יום, ולתכנן תוכניות מדיניות".