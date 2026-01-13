פעילת הרשת הדר מוכתר מספרת בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס 'עזה - היום שאחרי' על התגובות הקשות והפוגעניות שהיא סופגת על פעילותה במחאות השמאל.

לדבריה כל מגמתה בעצם ההגעה למאות השמאל הייתה לעורר שיח ענייני, אלא שהתברר לה ש"אם חשבתי שהשמאל אלים, אז גיליתי שהוא אלים פי כמה וכמה, ולא רק שהם אלימים, הם גם מטרידים ומשתמשים במכות וקללות. עם הזמן מתרגלים. התרגלתי".

לטוענים שגם אם האלימות אינה במקומה, התנהלותה של מוכתר אינה אלא פרובוקציה, היא משיבה ואומרת ש"אם הגענו למצב שבו להגיד את הדעות שלך במדינת ישראל, להגיד שאתה מאמין בנתניהו ובליכוד, זו פרובוקציה במרחב ציבורי, אז אנחנו כבר לא מדינה דמוקרטית. אני לא חוסמת אף אחד, לא מקללת, לא מרביצה, לא נצמדת לאנשים. אני בסך הכול אומרת את הדעות שלי וזה מותר".

האם היא מתגעגעת להסכמה שגרפו דבריה אודות יוקר המחיה בתחילת הדרך? "אם כולם אוהבים אותך זה סימן שאתה עושה משהו לא בסדר", היא משיבה ומוסיפה "אני שמחה שסוף סוף אני אומרת את הדעות שלי. הרבה השתנה מאז. תמיד הייתי בימין, אבל אין ספק שבשנים האחרונות התחזקה דעתי ימינה והמטרה שלי היא להביא עוד מנדט וחצי לליכוד בבחירות הקרובות. כשהתמודדתי לבד הבאתי רבע מנדט".

עוד נשאלה מוכתר אודות מה שנראה כרדידות הדיון כאשר הוא מתקיים ברשתות החברתיות בסרטון של 20, 30 או 40 שניות. לטעמה דווקא העברת מסר בעשר שניות היא אתגר קשה יותר. "זה הדור שלי. זו הדרך שבה אנחנו צורכים מידע. זה שונה ממה שהיה בעבר, אבל זה היופי וצריך להתקדם ולתת לאנשים את מה שהם רגילים לשמוע בשפה שבה הם רגילים לשמוע. זו הסיבה שאני מצליחה ברשתות".

גם את הטענות על עריכה מגמתית של הסרטונים שהיא מפיקה ומוציאה לרשתות, דוחה מוכתר וקובעת כי כשם שבערוצי החדשות המובילים יודעים לערוך סרטונים מהפגנות ימין, כך היא מבקשת לומר ש"גם בימין יודעים לעשות את זה. אני לא מתביישת". לזאת היא מוסיפה ומספרת כי ישנם מקרים בהם היא עצמה מצנזרת את הסרטונים המתעדים את התגובות האלימות והמתלהמות שהיא סופגת מחשש שטיק-טוק יצנזרו ויחסמו אותה בתואנה של הסתה. כך כאשר נשמעות קריאות לרצח ראש הממשלה או העמדת 64 חברי הקואליציה מול כיתת יורים. "אלה דברים שאני לא מעלה לרשתות החברתיות".

כשהיא נשאלת אם בסיכומם של דברים היא רואה סיכוי לעתיד של אחדות, משיבה מוכתר בנחרצות "ממש לא", ומבהירה כי היא "נגד אחדות. מי שמשתמש במילה הזו זה בדרך כלל השמאל שמדבר על 'ביחד ננצח' ועל 'כולנו ביחד' אבל כששואלים אותם אם ישבו עם נתניהו, בן גביר או ש"ס הן אומרים 'מה פתאום'. אני לא קונה את האחדות שלהם. זה או אנחנו או הם. צריך לוותר על המילה המצ'וקמקת הזו. אם הם רוצים אחדות, בתנאים של הימין. בני גנץ מוזמן לממשלת הימין, להיות בה שר לענייני צעירים. זה יהלום אותו מאוד. שיעבוד עם נתניהו".