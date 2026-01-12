הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הציג את התוכנית הרב-שנתית החדשה לשנים 2026-2030 - תר"ש 'חושן', המהווה את התשתית המרכזית לבניין כוחו של צה"ל במענה לאיומים עתידיים, תוך שילוב הלקחים מהשבעה באוקטובר והמלחמה.

התוכנית מתמקדת בהבטחת מוכנות צה"ל לכל תרחיש, שימור היכולות המבצעיות והיערכות לקראת המלחמה הבאה.

בין המשאבים המרכזיים שינחו את התר"ש נמצאים הפקת הלקחים ממלחמת אוקטובר, שכוללים את ניסיונות התמודדות עם מתקפות מפתיעות וגזרות רב-זירתיות.

נמסר כי במסגרת ההיערכות החדשה, צה"ל יפעל בהסתכלות עתידית שתתעדף את בניית הכשירות במגוון תחומים, בהם תחום ההגנה האווירית, הרובוטיקה והאוטונומיה, וכן התמחות בשימוש בטכנולוגיות המידע וה-AI. התר"ש גם תתמקד בהכנה למלחמה בשלושה פרקי זמן - קרוב, בינוני ורחוק.

הרמטכ"ל ציין כי במסגרת תוכנית 'חושן' ישנה חשיבות רבה לשמירה על רציפות תפקודית בכוחות הלחימה, שימור כוננות ושיפור המוכנות למלחמה, תוך חיזוק חוסן צה"ל לשנים הקרובות.