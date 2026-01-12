שמחה רוטמן לערוץ 7: זו הסיבה שצריך לבטל את עבירת הפרת האמונים ערוץ 7

שר המשפטים יריב לוין הודיע הערב (שני) כי יתמוך בקידום החוק לביטול עבירת המרמה והפרת אמונים.

"הגיע הזמן לבטל את העבירה העמומה של הפרת אמונים וליצור ודאות שיא חשובה במשפט בכלל ובדין הפלילי בפרט. העמימות של העבירה הזו מנוצלת לא פעם לרעה ולאכיפה בררנית. אעשה כמיטב יכולתי לסייע ליוזמים בקידום ההצעה", דברי לוין.

מוקדם יותר הניחו על חבר הכנסת מישל בוסקילה ויו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן הצעת חוק לביטול העבירה.

הם ציינו כי "על העבירה העמומה של הפרת אמונים נמתחה ביקורת נוקבת על ידי מומחים משפטיים מכל גווני הקשת הפוליטיים, בשל כך שהיא מעניקה כוח עצום לגורמי התביעה והאכיפה ומזמינה טענות על אכיפה בררנית ומוטה. מערכת אכיפת החוק משתמשת בעבירה הזו בשביל למשטר את נבחרי ועובדי הציבור על דברים שאינם נחשבים כעבירה לפי חוק העונשין, ויכולה לקבוע בדיעבד מה נחשב לפלילי לפי רצונם. תיקים רבים שנפתחו ולוו במעצרים תקשורתיים וכלים דרקוניים של האזנות סתר, צווי חדירה לטלפון, וצווי חיפוש, התפוררו בהמשך".

ההצעה צפויה לעלות בשבוע הבא לוועדת השרים לחקיקה.