אמילי דמארי: כך גילינו שסינוואר חוסל באדיבות גלגלצ

שורדות השבי אמילי דמארי ורומי גונן השתתפו הבוקר (שני) בשידור בגלגלצ וסיפרו למגישה הדר מרקס על הרגע בו הבינו שמנהיג חמאס בעזה, יחיא סינוואר, חוסל.

"אנחנו רואות את סינוואר בטלוויזיה בתמונה הזו המפורסמת", פתחה דמארי וגונן הוסיפה "שאלתי את המחבל 'מה כתוב בטלוויזיה?' הוא אמר 'הצבא שלכם הרג 20 ילדים'. עניתי 'אבל יש תמונה של סינוואר'".

דמארי ציינה כי המחבל ניסה להתחמק ולטעון שלא מדובר בסינוואר. לאחר כמה דקות אמר המחבל לגונן "'הצבא השקרן שלכם אומר שהוא הרג את סינוואר'. אנחנו מגיבות - 'אה מגניב'".

"בסוף מודיעים שסינוואר מת. הם אומרים אללה ירחמו וכשאנחנו נשארות לבד אנחנו אומרות 'אשכרה חיסלו אותו'", סיכמה דמארי.