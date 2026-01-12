אחמד אל‑אחמד, האזרח המוסלמי שריגש את העולם כשבחר להתעמת עם מחבלים שירו לעבר יהודים במסיבת חנוכה בחוף בסידני, זכה לכבוד רב באירוע מיוחד שנערך בניו יורק בסוף השבוע. אל‑אחמד התקבל במחיאות כפיים של אלפים והוענקה לו חנוכייה כסמל לאומץ ליבו יוצא הדופן.

הוא הוצג על ידי הרב יהורם אולמן, רב הקהילה בבונדי-ביץ' שאיבד את חתנו, הרב אלי שלנגר הי"ד, במתקפת הטרור. כשהתקרב לבמה, הקהל כולו קם על רגליו ומחא כפיים במשך שלוש דקות רצופות.

כזכור, במהלך הפיגוע רץ אל‑אחמד לעבר היורים בניסיון לבלום אותם, ונורה כשניסה למנוע מהם להרוג חפים מפשע נוספים. הוא נפצע באורח קשה. בדבריו, הרב אולמן הזכיר את "'שבע מצוות בני נח', המצוות עליהם נצטוו כל בני האדם" וציין כי "אל אחמד פעל ממניע ערכי עמוק כשבחר להסתער על המחבלים".

אל מול אלפי האורחים בדינר השנתי של ארגון הרווחה כולל חב"ד, שמפעיל בישראל את המיזם הלאומי לביטחון תזונתי עבור קרוב לחמישים אלף משפחות, המיליארדר ביל אקמן שגייס תרומות עבור אל אחמד, נשא נאום נרגש במיוחד.

אקמן התקשה לעצור את הדמעות כשדיבר על "אדם שבחר לקפוץ לתוך סכנה כדי להציל אנשים שלא הכיר". הוא הרחיב על משמעות הגבורה, והסביר מדוע מעשיו של אל‑אחמד בלטו באופן יוצא דופן.

"חשבתי על מה לדבר הערב, וחשבתי על גבורה", אמר אקמן. "אנחנו ברי מזל שיש לנו גיבורים, אבל אפילו בין גיבורים - יש היררכיה. להגן על משפחתך זה טבעי. אבל להתערב למען זרים? זה זה נדיר הרבה יותר". הוא הזכיר את אפקט הצופה מהצד: "כשיש הרבה אנשים מסביב, מעט מאוד יצעדו קדימה ויסכנו את עצמם".

אקמן סיפר כיצד צפה בסרטוני הפיגוע, עד שהופיע קטע שבו נראה אדם לא חמוש מתעמת עם יורה חמוש. "הוא היה יכול פשוט להמשיך בענייניו. אף אחד לא היה יודע. אבל הוא בחר להיכנס לקרב. זה מדהים".

אל אחמד נשא דברים קצרים והדגיש "אני לא גיבור. הפעולה שלי הייתה אנושית וטבעית, לא מעשה גבורה יוצא דופן".

הוא הוסיף כי הוא חש הזדהות עמוקה עם הקהילה היהודית והודה על "החיבוק, האהבה והכבוד" שקיבל.