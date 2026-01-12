מי מפחד מהרפורמים? ח"כ מעוז תוקף צילום: ערוץ הכנסת

לקראת ההצבעה הצפויה ביום רביעי הקרוב על הצעת החוק לתיקון הגדרת "מיהו יהודי" במרשם האוכלוסין, נשא יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, נאום במליאת הכנסת ובו תקף את ראשי הקואליציה ואת ועדת השרים לחקיקה.

לדברי ח"כ מעוז, למרות שמדובר בהצעה שמתבקשת מממשלה של המחנה הלאומי, הקואליציה העדיפה לדחות את ההחלטה לגביה או לשקול הטלת משמעת קואליציונית נגד החוק. "מה שבאמת עומד מאחורי גרירת הרגליים הזו הוא פחד מהתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית", טען מעוז.

הוא הסביר כי במערכת הפוליטית הישראלית הושרש דימוי כוזב, שלפיו כל החלטה שלא תמצא חן בעיני התנועות הללו תוביל לנתק מוחלט בין מדינת ישראל ליהדות ארה"ב - "כאילו שמיליוני יהודים מעבר לים יפנו לנו עורף אם נחזק את הזהות היהודית של המדינה".

יחד עם זאת, הדגיש ח"כ מעוז כי אין בדבריו שלילה של יהודים רפורמים או קונסרבטיבים שנולדו לאם יהודייה "הם יהודים לכל דבר ועניין, מוזמנים לעלות לארץ ולהשתתף בשיח הציבורי".