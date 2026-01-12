היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגישה היום (שני) תגובה רשמית לבג"ץ בה טענה כי הממשלה הפרה את פסק הדין האחרון בנושא צעדים אפקטיביים לגיוס חרדים.

היא ציינה כי לדעתה לא קיימת כוונה מצד הממשלה למלא את התחייבויותיה, וקראה להתנהלות זו כ"סכנה ממשית לקיומו של המשטר הדמוקרטי בישראל".

התגובה של בהרב מיארה הגיעה בעקבות בקשות להאשים את הממשלה בביזיון בית המשפט, בשל אי-ציות לפסיקת בג"ץ. בהרב מיארה הדגישה את החשיבות של פסיקות בית המשפט וציינה כי הכישלון במילוי ההתחייבויות מחמיר את המצב, במיוחד לאור הצהרות של חלק משרי הממשלה שקרואים להפר את צווים של בית המשפט.

היועמ"שית גם יצאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שאינו מגנה את הצהרותיהם של השרים, והדגישה כי ההתנהלות הזו אינה מקובלת בשלטון החוק.