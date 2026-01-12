בניסיון להסתיר את ההפגנות ההמוניות נגד המשטר, הטלוויזיה באיראן שידרה לאורך היום (שני) הפגנות של אלפי אזרחים שיצאו לרחובות להפגנות תמיכה במשטר האייתוללות.

בתמונות ששודרו בטלוויזיה הממלכתית של איראן נראו אלפי אזרחים יוצאים לרחובות טהרן וקוראים קריאות בעד משטר חמינאי. בהמשך התאספו בכיכר אנקלאב לעצרת "ההתקוממות האיראנית נגד הטרור האמריקאי-ציוני".

המפגינים האזינו בכיכר לנאום של יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שתקף את ארה"ב וישראל וטען כי הן עומדות מאחורי ההפגנות ההמוניות ברחבי איראן נגד המשטר. "איראן נלחמת במלחמה בארבע חזיתות: מלחמה כלכלית, לוחמה פסיכולוגית, מלחמה צבאית נגד ארה"ב וישראל, והיום גם מלחמה נגד הטרור", אמר קאליבאף.

גם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ניסה להמעיט בעוצמת ההפגנות נגד המשטר, וטען כי "הושגה שליטה מלאה על המצב במדינה". עראקצ'י זימן את שגרירי בריטניה, איטליה, גרמניה וצרפת למשרד החוץ בטהרן, ודרש מהם כי ממשלותיהם יפסיקו להביע את תמיכתן במחאות. "מעצמות המערב הפכו מחאות שלוות לאלימות ועקובות מדם כדי לספק תירוץ להתערבות צבאית", טען עראקצ'י בפני השגרירים הזרים.

דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל באגאי, התייחס לדבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שטען כי "איראן פנתה אליי ורוצה לחזור למשא ומתן על הסכם הגרעין". באגאיי אמר כי "הערוצים פתוחים לשיחות עם ארה"ב, אך הן צריכות להתבסס על אינטרסים ודאגות הדדיות".