לא רק בליגת העל הישראלית. רעידת אדמה בספרד. יממה אחרי ההפסד הכואב לברצלונה בגמר הסופר-קופה, הודיעה ריאל מדריד על פרידה ממאמנה צ'אבי אלונסו שהגיע לאמן אותה בקול תרועה רמה רק בקיץ שעבר.

אלונסו שכיכב במדי ריאל כשחקן בין השנים 2009 עד 2014 וזכה איתה בתארים, הגיע בקיץ שעבר לריאל כמאמן ראשי לאחר הצלחה גדולה בבונדסליגה הגרמנית, שם הוביל את באייר לברקוזן לזכיה היסטורית באליפות המדינה בכדורגל.

ההפסד אמש ליריבה המרה והמושבעת ברצלונה, במה שהיה לא רק איבוד התואר הראשון של העונה, אלא גם הפסד שני ברציפות בגמר הסופר-קופה, היה לקש ששבר את גב הגמל עבור הנהלת הבלאנקוס.

תחת אימונו נמצאת ריאל במרחק 4 נקודות בלבד מברצלונה שבמקום הראשון בטבלת ליגת העל הספרדית בכדורגל ובליגת האלופות ממוקמת ריאל במקום השביעי בטבלה עם 6 נקודות פחות מארסנל האנגלית שמוליכה את הטבלה האירופית.

בהודעה מטעם ריאל מדריד נכתב כי "צ'אבי אלונסו תמיד יזכה לחיבה ולהערכה של כל אנשי ריאל מדריד, משום שהוא אגדה של המועדון ותמיד ייצג את הערכים שלנו. ריאל מדריד תמיד תהיה הבית שלו".

"המועדון מודה לצ'אבי אלונסו ולכל הצוות המקצועי שלו על עבודתם ומסירותם לאורך התקופה, ומאחל להם הצלחה רבה בפרק החדש בחייהם".