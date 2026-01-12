אפליקציית "האם אתה מת?" הפכה ללהיט החדש בסין.

בעוד צעירים רבים בסין בוחרים לחיות את חייהם לבד במקום להתחתן ולהקים משפחה, וקשישים רבים נותרים בודדים בבתיהם, אפליקציה חדשה תוודא כי הם עדיין בחיים.

במידה ולא, האפליקציה תשלח הודעה לאיש קשר למקרה חירום בו הם בחרו לפני התקנת האפליקציה, והוא יקבל הודעה כי יתכן וישנה סכנה לאדם המתגורר לבדו.

השיטה פשוטה: המשתמש באפליקציה נדרש ללחוץ בכל יומיים על כפתור גדול, כדי לאשר כי הוא עדיין בחיים. במידה והכפתור לא נלחץ מעל ליומיים, איש הקשר למקרה חירום יקבל הודעה ויתבקש לבדוק האם המשתמש באפליקציה עדיין בחיים.

האפליקציה הושקה לראשונה בחודש מאי שעבר, אך בשבועות האחרונים הפכה ללהיט כאשר רבים מהצעירים ומהקשישים במדינה מורידים אותה על מנת שהקרובים אליהם יוכלו לוודא כי הם עדיין בחיים.

בתוך זמן קצר הפכה "האם אתה מת?" לאפליקציה בתשלום שהורדה הכי הרבה בסין. רבים מהגולשים ברשתות החברתיות שיבחו את האפליקציה החדשה. "אנשים שחיים לבד בכל שלב בחייהם זקוקים למשהו כזה, כמו גם אנשים מופנמים, אנשים עם דיכאון, מובטלים ואחרים במצבים פגיעים", כתב אחד הגולשים ברשתות החברתיות הסיניות.

משתמש אחר הוסיף כי "יש חשש שאנשים שחיים לבד עלולים למות מבלי משים, בלי שאף אחד יקרא לעזרה. לפעמים אני תוהה, אם הייתי מת לבד, מי היה אוסף את הגופה שלי?".