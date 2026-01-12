הקלטה נדירה של החזן יצחק שמידוב ז"ל רואה אור מחדש לאחר יותר משלושה עשורים.

באירוע שנערך בשנת תשנ"א (1991) בחולון, ביצע שמידוב את היצירה "שמע ישראל" בלחנו של הימלשטיין, יחד עם בנו - כיום הרב והזמר אליעזר שמידוב.

הביצוע הוקלט באותה עת על ידי אחד הנוכחים באמצעות טייפ ביתי, ולמרות האיכות הלא מקצועית - נשמר במשך השנים.

לאחרונה פנה יעקב שמידוב, בנו של החזן, לאולפני סקונדה בלוד, שם עברה ההקלטה תהליך שימור שכלל ניקוי רעשים, שיפור סאונד, הוספת ליווי מוזיקלי וקטעי מקהלה. "תודה לידידי היקרים שתרמו מזמנם ומגרונם", כתב.

הקליפ, אשר הועלה לרשת, נחתם במסר אישי: "להנאתכם. לע"נ אבי מורי החזן יצחק שמידוב ז"ל".